Delta Air Lines hat das europäische Air+Rail-Programm erweitert und bietet künftig eine Reihe von Verbindungen vom Flughafen Zürich zu sieben Städten in der Schweiz mit SBB-Zügen an – darunter Bern und Lausanne. Bereits im August des vergangenen Jahres hatte die Airline erstmalig Bahnverbindungen ab und nach Amsterdam gestartet. Die Städte, die Delta neben Bern und Lausanne an Zürich anbindet, sind Basel, Chur, Grenchen, Luzern und St. Gallen. Auch den Flughafen Genf wird die Airline mit dem Bahnnetz verbinden, sobald der Nonstop-Flug nach New York-JFK am 11. April 2023 beginnt.

„Die Aufnahme weiterer Air+Rail-Verbindungen in unseren Flugplan erleichtert unseren Schweizer Kunden das Reisen in die USA und baut unsere Präsenz in den Städten aus, die derzeit nicht von Delta oder unseren europäischen Partnern angeflogen werden“, so Alain Bellemare, Deltas President – International.

Die Buchung über Deltas Self-Service-Kanäle und Reisebüros ist ein Leichtes, da die Reservierungen künftig sowohl den Flug als auch die Zugfahrt umfassen. Wer in der Business Class Delta One fliegt, reist standardmäßig in der ersten Klasse der Bahn. Die Strecken sind bei der Wahl einer der genannten Schweizer Städte als Ziel- oder Startort klar gekennzeichnet – genau wie bei der Buchung eines Fluges. Gäste haben damit die Gewissheit, dass sie im Falle einer Betriebsstörung mit dem nächsten verfügbaren Zug bzw. Flug reisen können.

Auch die Reiseabwicklung ist bequem. Kunden, die das Air+Rail-Paket gebucht haben, können wie gewohnt einchecken. Der einzige Unterschied liegt in der Bahnverbindung:

Passagiere werden gebeten, auf Accesrail.com einzuchecken, um ihre Bordkarte mit der Delta-Ticketbestätigung zu erhalten.

Am Reisetag gehen Kunden, die mit dem Flugzeug in Zürich ankommen, wie gewohnt durch den Zoll und holen ihr Gepäck ab, bevor sie in den Zug einsteigen.

Für Gäste, die mit dem Zug zum Flughafen Zürich reisen, gilt der gleiche Check-in-Prozess. Sie nehmen ihr Gepäck vom Zug mit, bevor sie wie gewohnt für ihren Flug einchecken.

Delta fliegt seit mehr als 30 Jahren nach Zürich und bietet diesen Sommer eine tägliche Nonstop-Verbindung nach New York-JFK an. Von dort aus können Gäste Anschlussflüge zu zahlreichen Städten in den USA wählen – darunter etwa Los Angeles, San Francisco oder Miami.

Delta Air Lines