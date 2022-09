De Havilland Canada hat am 21. September 2022 den Bau einer neuen Fabrik für die Produktion ihrer Turbopropeller Flugzeuge bekanntgegeben.

Die neue Flugzeugfabrik heisst De Havilland Field und wird in dem kanadischen Provinzstaat Alberta rund 30 Minuten östlich von Calgary gebaut. De Havilland Canada will in der neu errichteten Fabrik DHC-6 Twin Otter, den DHC-515 Firefighter und die Dash 8-400 vormals Bombardier Q400 bauen. Laut De Havilland Canada sollen dabei 1.500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Der kanadische Flugzeugbauer Bombardier hat sich im November 2018 aus der Produktion von Verkehrsflugzeugen mit Turbopropellerantrieb verabschiedet und das Q400 Programm an die Investmentfirma Longview Aviation Capital Corp. veräussert. Der neue Eigner hat anschliessend den historischen Namen de Havilland Canada wieder aufleben lassen, nun soll die Q400 unter dem Namen Dash 8-400 im neuen Werk in der Nähe von Calgary wieder gebaut werden.