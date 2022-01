Dassault leidet weiter an dem schwächelnden Markt für Business Jets. Mit 30 Auslieferungen lag die Zahl um vier Einheiten tiefer als im Vorjahr. Es konnten jedoch fünf Jets mehr ausgeliefert werden, als der französische Flugzeugbauer anfangs 2020 noch prognostiziert hat. Im Berichtsjahr 2015 konnte Dassault noch 75 Falcon ausliefern, das waren also noch mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr 2021.

Dassault konnte 51 Bestellungen für ihre Falcon Geschäftsreiseflieger verbuchen, im letzten Jahr waren es nur 15. Damit ist der Auftragsbestand für die Falcon-Familie auf 55 Einheiten angewachsen, Ende 2020 waren es noch 34 Falcons.