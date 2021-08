Die Deutsche Post will bei ihrer Frachtfluggesellschaft DHL in naher Zukunft auf kurzen Zubringerstrecken kleine Frachtflugzeuge mit Elektroantrieb einsetzen.

Die Deutsche Post DHL hat für seine Luftfahrtexpresssparte bei der US-amerikanischen Unternehmung Eviation zwölf Kleinfrachtflugzeuge mit dem Namen Alice bestellt. Eviation will den zweimotorigen Elektrofrachter ab dem Jahr 2024 ausliefern. DHL erhofft sich mit diesem Kleinfrachtflugzeug bei der Zu- und Ablieferung ihrer Expressfracht an ihre Frachtdrehscheiben grüner zu werden und damit die Umweltbelastung in Zukunft markant zu reduzieren.

Das Kleinfrachtflugflugzeug mit dem Namen Alice soll mit ihren zwei Elektromotoren bis zu 1,2 Tonnen Fracht über eine Strecke von 800 Kilometer transportieren können, das ist verschwindend wenig im Vergleich zur der zweistrahligen Boeing 777, die bis zu 103 Tonnen über eine Distanz von 9.000 Kilometer befördern kann.