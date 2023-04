Düsseldorfer Airport zieht positive Ferienbilanz

Während im Januar und Februar jeweils etwas mehr als 900.000 Fluggäste gezählt wurden, begrüßte der Airport nahezu die gleiche Anzahl von Reisenden nur in den Osterferien. Allein am letzten Ferienwochenende verzeichnete der Airport rund 170.000 Reisende. Der verkehrsstärkste Tag war Sonntag, 16. April, mit rund 60.000 Passagieren. Bei den Urlaubern waren vor allem Sonnenziele gefragt, allen voran Mallorca, Antalya, Dubai und Hurghada.

„Wir freuen uns über die positive Verkehrsentwicklung, sie belegt die anhaltende Reiselust der Menschen. Umso wichtiger war es, unsere operative Leistungsfähigkeit zu stärken. Das ist in weiten Teilen gelungen. Die Fluggäste erleben einen gut funktionierenden Flughafen mit einer hohen Aufenthaltsqualität und schnellen, kundenfreundlichen Abläufen. Dies ist das Ergebnis intensiver Vorbereitung in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Unternehmen am Standort. Dafür danke ich all unseren Partnern und unserem gesamten Airport-Team – allen Kolleginnen und Kollegen, die in den verschiedensten Bereichen unseres Flughafens mit Hingabe dafür arbeiten, dass unsere Fluggäste entspannt in ihren Urlaub fliegen können“, erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Die Neuaufstellung bei den Bodenverkehrsdiensten stellte den Flughafen und seine Partner durch die nur sehr kurze Vorlaufzeit nach der Lizenzvergabe vor eine besondere Herausforderung. In enger Kooperation aller Beteiligten ist hier organisatorisch, personell und logistisch ein geordneter Übergang gelungen. Die Passagier- und Gepäckabfertigung verliefen weitgehend reibungslos. Geordnete, zügige Abläufe bestimmten auch das Bild an den Sicherheitskontrollen. Im Durchschnitt konnten die Fluggäste im Ferienzeitraum die Kontrollen in weniger als fünf Minuten passieren. In den Verkehrsspitzen lag die Wartezeit für kurze Zeiträume etwas höher, blieb aber insgesamt auch dann bei deutlich unter 30 Minuten. Nur am vergangenen Samstagnachmittag betrug die maximale Wartezeit kurzzeitig an einem Flugsteig rund 40 Minuten. Als Fazit bleibt: 95 Prozent aller Passagiere brauchten weniger als zehn Minuten, um durch die Sicherheitskontrolle zu gelangen. Viele Urlauber machten von der Möglichkeit Gebrauch, kostenlos ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle zu buchen. An den meisten Tagen lag die Buchungsquote bei rund 90 Prozent der verfügbaren Zeitfenster.

„Unsere Qualitätsoffensive für reibungslosere Passagierprozesse hat gegriffen“, stellt Lars Redeligx fest. „Wichtig ist dabei das wirkungsvolle Zusammenspiel und Ineinandergreifen von über 30 Einzelprojekten. ´Off-Block´ ist ein ganzheitliches Programm, das mehr ist als die Summe der Einzelmaßnahmen.“ So wurde beispielsweise der Flugplan in Zusammenarbeit mit den Airline-Partnern in den Verkehrsspitzen entzerrt, und auch die Möglichkeit des Früh-Check-ins hat sich bewährt. Der Airport hat seinen Passagieren an verkehrsreichen Tagen ermöglicht, für die frühen Flüge von Eurowings und Condor bereits ab 3:00 Uhr einzuchecken, was sich ebenfalls positiv auf die Wartezeiten beim Check-in und den anschließenden Sicherheitskontrollen ausgewirkt hat. Zudem setzte der Flughafen eigens geschulte Servicekräfte im Terminal ein, die den Fluggästen als Ansprechpartner zur Verfügung standen und die Passagiere entsprechend der jeweiligen Besetzung an den Kontrollstellen bei Bedarf an einen anderen Flugsteig umleiteten. „Vieles, was wir uns vorgenommen haben, konnten wir schon gut umsetzen“, bilanziert Lars Redeligx. „Darauf können wir bauen, wenn wir unser Off-Block-Programm konsequent weiter ausrollen. Wir werden uns operativ weiter verbessern, um unseren Passagieren über die ganze Reisesaison, vor allem mit Blick auf die Sommerferien, ein positives Erlebnis am Airport zu bieten.“

Die entspannte, positive Stimmung am Flughafen zeigte sich auch in den Shops und Gastronomiebetrieben, darunter auch spannende Neueröffnungen von Autogrill. Der weltweit führende Anbieter von Speisen und Getränken für Reisende knüpfte an den Erfolg des AMORE mit authentisch italienischer Küche am Düsseldorfer Flughafen an und eröffnete in den Osterferien gleich vier weitere innovative Gastronomien: Bistrot, Bistrot Restaurant, Brewgate und das „Grab & Fly“ im Sicherheitsbereich. Damit können Reisende in Flugsteig B nicht nur architektonisch, sondern auch kulinarisch in ganz neue, unterschiedliche Themenwelten eintauchen.