Die Zahl der Passagiere am Düsseldorfer Airport ist in den Herbstferien mit rund 794.000 Reisenden positiv ausgefallen: Insgesamt begrüßte der größte Flughafen Nordrhein-Westfalens in diesem Zeitraum etwa dreimal so viele Fluggäste wie im vergangenen Jahr – und damit rund halb so viele wie im Vorkrisenjahr 2019. Dabei fanden am Düsseldorfer Airport im Ferienzeitraum 2021 durchschnittlich knapp 370 Flugbewegungen täglich statt.

„Über diese Verkehrszahlen freuen wir uns sehr. Und auch darüber, dass die Prozesse am Airport insgesamt zufriedenstellend funktioniert haben. Vor allem angesichts der operativen Herausforderungen mit hohen Verkehrsspitzen und Schwankungen im Tagesverlauf“, so Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens. Neben den ausgeprägten Verkehrsspitzen erschwerten die kurzfristigen Flugplanänderungen der Airlines sowie die Personalplanung der jeweiligen Dienstleister die Situation. Auch die notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen erhöhten die Prozessdauer um das Zwei- bis Vierfache. Verzögerungen und Schlangenbildungen ließen sich daher in den Herbstferien nicht immer ganz vermeiden.

Die Urlauber zog es in den Herbstferien vor allem nach Mallorca, auf die Kanaren und Griechenland. Auch Metropolen wie München und Wien lockten für einen Städtetrip. Neben dem touristischen Verkehr waren außerdem vermehrt Flüge in die Heimat gefragt, insbesondere zu Zielen in der Türkei, im Libanon, im Irak und in den Balkan-Staaten.