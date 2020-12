Es weihnachtet am Düsseldorfer Airport: Auch wenn im Jahr 2020 der Start in die Weihnachtszeit deutlich ruhiger als gewohnt ausfällt – Heimatbesuche in der Ferne oder Sonne tanken in wärmeren Gefilden sind auch in Zeiten der Corona-Pandemie gefragt.

Der größte Flughafen NRWs rechnet zum Jahreswechsel mit rund 100.000 Passagieren. Vom 18. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 werden rund 1.500 Starts und Landungen erwartet. Das entspricht knapp einem Viertel des für diese Zeit üblichen Passagieraufkommens, jedoch einem erhöhten Verkehrsvolumen von etwa 20 Prozent im Vergleich zu den vorherigen Wochen.

Die gefragtesten Destinationen zu Weihnachten und Neujahr sind neben den Kanaren, Ziele in der Türkei und europäische Metropolen wie Wien, Zürich oder Moskau. So haben die russischen Fluggesellschaften S7, Nordwind und Aeroflot pünktlich zu Weihnachten wieder ihre Verbindung aufgenommen. Jeweils einmal pro Woche geht es von Düsseldorf nach Moskau. Insgesamt haben mehr als 30 Airlines Flüge zu über 60 Zielen angemeldet. Die Fluggesellschaften bringen insbesondere Familien in diesen herausfordernden Zeiten über die Festtage wieder zusammen. Beispielsweise hat Iraqi Airways die Strecke nach Erbil wieder in ihr Flugprogramm aufgenommen. Ebenfalls fliegt Eurowings Erbil und Beirut neu an. Der langjährige Airline-Partner ANA bietet für die in Düsseldorf lebenden Japaner sogar eigene Weihnachts- und Neujahrsflüge in die Heimat an. Die Sonderflüge starten am 19. und 23. Dezember von Düsseldorf nach Tokio, die Rückflüge gehen am 5. und 10. Januar 2021. Ebenfalls hat die japanische Fluggesellschaft jede Menge Fracht auf diesen Sonderflügen geladen.

Auch weitere Airlines bringen zum Jahreswechsel Fracht von und nach Düsseldorf. Diese befördert Emirates neben Passagieren auf ihrer Dubai-Verbindung mit der Boeing 777 und führt zusätzlich ihren wöchentlichen Frachtflug weiter fort. Vietnam Airlines fliegt einmal pro Woche zwischen Hanoi und Düsseldorf, um medizinische Güter zu transportieren. Ebenfalls führt Condor eigene Cargo-Flüge, beladen mit Corona Test-Kits, von Shanghai nach Düsseldorf durch. Zum Einsatz kommt eine Condor B767, bei der die Sitze komplett ausgebaut sind, um mehr Fracht an Bord befördern zu können.

Düsseldorfer Airport ist vorbereitet

Der Düsseldorfer Flughafen hat sich mit einem Fuhrpark von 22 Spezialfahrzeugen für die diesjährige Wintersaison gerüstet. Damit werden die Rollwege und das Vorfeld bei den entsprechenden Witterungsverhältnissen schnee- und eisfrei gehalten sowie die Flugzeuge vor Abflug mit einer „Frostschutzdusche“ für den Start fit gemacht.

Mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket zum Gesundheitsschutz für Passagiere und Mitarbeiter ist der Düsseldorfer Flughafen weiterhin gut aufgestellt. Um Reisende und Mitarbeiter bestmöglich vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen, gelten im Terminal die Maskenpflicht und besondere hygienische Maßnahmen.

Gut zu wissen

Für einen reibungslosen Ablauf an den Sicherheitskontrollstellen bittet die Bundespolizei alle Reisenden nur ein Handgepäckstück mitzubringen und auf die Abstandsregeln zu achten. Für diejenigen, die sich vor einem Wiedersehen mit ihren Lieben oder nach Rückkehr von einer Reise sicherheitshalber auf Covid-19 testen lassen möchten, ist weiterhin das Unternehmen Centogene in der Abflughalle vor Ort. Das Test-Ergebnis liegt in der Regel innerhalb von 24 Stunden vor.

Last Minute-Einkäufe an den Feiertagen

Wer für die Weihnachtstage oder zwischen den Jahren noch kurzfristig Lebensmitteleinkäufe machen muss oder nicht selber kochen will, ist am Düsseldorfer Airport an der richtigen Adresse. Auch an Heiligabend, dem ersten und zweiten Feiertag, an Silvester sowie an Neujahr bleiben der Rewe-Supermarkt sowie ausgewählte Bäckereien und Restaurants mit Take-Away-Angebot geöffnet. Auch die Apotheke sowie ein Buch- und Presseshop stehen für Besucher bereit.