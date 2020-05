Die Tourismus- und Luftverkehrsbranche erlebt eine Zeit extremer Belastungen für die Unternehmen. Die Folgen der Covid-19-Krise legen sich wie ein engmaschiges Netz über den Luftverkehr, und in allen Bereichen wird das öffentliche und private Leben auf eine harte Probe gestellt.

Mittlerweile ist der Flugbetrieb in Europa weitgehend zum Erliegen gekommen, und auch der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) bleibt von dieser Entwicklung nicht verschont. Wir fertigen in nächster Zeit nur noch vereinzelte Passagierflüge am FKB ab.

Der FKB bleibt weiterhin für die Versorgung der Bevölkerung geöffnet. Für die ansässigen Betriebe, wie zum Beispiel die DRF Luftrettung, die Hubschrauberstaffel der Polizei oder auch für Erntehelfer-, Fracht- und Sonderflüge, erhalten wir den Flugbetrieb aufrecht.

Die Mitarbeiter*Innen der Baden-Airpark GmbH sind auch in der am 01. April begonnenen Kurzarbeit und trotz des drastisch reduzierten Flugbetriebes weiterhin für Sie da.

Passen Sie aufeinander und auf sich auf und bleiben Sie gesund!