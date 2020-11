Corona Tests bei United Airlines

Die vierwöchige Pilotphase startet am 16. November 2020 auf drei Flügen pro Woche von New York/Newark nach London Heathrow. Das Angebot steht allen Gästen dieser Flüge ab einem Alter von 2 Jahren offen. Passagiere, die sich nicht einem Schnelltest vor dem Abflug unterziehen wollen, werden auf eine andere Verbindung umgebucht. Damit ist gewährleistet, dass auf den betreffenden Flügen alle Gäste ab einem Alter von 2 Jahren sowie alle Crewmitglieder einen negativen COVID-19-Test vorweisen können, bevor die Maschine von United Airlines startet.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass COVID-19-Tests, bei denen das Testergebnis noch am gleichen Tag vorliegt, entscheidend für die Wiederbelebung des Reiseverkehrs sind, insbesondere zu so wichtigen Reisezielen wie London, da sie präventive Quarantäneregelungen und andere Reisebeschränkungen obsolet machen. Auf diesen Flügen garantieren wir nun, dass jeder an Bord ab einem Alter von 2 Jahren negativ auf COVID-19 getestet wurde“, sagte Toby Enqvist, Chief Customer Officer bei United Airlines. „Wir verfügen bereits über ein vielschichtiges System zur Gesundheitssicherheit und erweitern dies nun um ein wichtiges Element. Darüber hinaus wird United Airlines auch weiterhin beim Thema Tests sowie bei der Entwicklung neuer Lösungen, die zur Sicherheit beitragen, eine führende Rolle bekleiden.“

Passagiere auf den United Flügen UA 14, die montags, mittwochs und freitags um 19:15 Uhr Ortszeit in New York/Newark starten, kommen in den Genuss des kostenlosen Schnelltestangebots. United Airlines arbeitet hierfür mit Premise Health zusammen. Fluggäste, die den kostenlosen Schnelltest in Anspruch nehmen möchten, müssen einen Termin vereinbaren, der mindestens drei Stunden vor Abflug stattfinden sollte. Das Testcenter wird im Newark United Club nahe Gate C93 eingerichtet. Weitere Informationen gibt es unter united.com/covid-testing.

Mit den neuen Schnelltests für Transatlantikflüge weitet United Airlines das Testangebot für die Fluggäste weiter aus. Bereits im Oktober hatte die Fluggesellschaft damit begonnen, ihren Passagieren kostenlose COVID-19-Tests auf den Flügen von San Francisco nach Hawaii zu offerieren. Fluggäste, die einen negativen Test vorweisen können, müssen sich auf Hawaii nicht in die zehntägige, obligatorische Quarantäne begeben. Mit Einführung dieses Testangebots zeigte sich, dass vom 15. bis 25. Oktober 2020 die Zahl der Passagiere sprunghaft um 95 Prozent gegenüber den beiden Vorwochen anstieg – für United Airlines ein klarer Beleg dafür, dass die Menschen nach wie vor ein hohes Interesse am Reisen haben und bereit sind, sich COVID-19-Schnelltests zu unterziehen, wenn das im Gegenzug ein Öffnen von Grenzen bedeutet.

United nahm zudem vor Kurzem an dem erfolgreichen Testprogramm des digitalen Gesundheitspasses CommonPass zwischen New York/Newark und London teil. Der digitale Gesundheitspass soll ebenfalls zum gesundheitssicheren Reisen und dem Öffnen von Grenzen beitragen. Fluggäste, die an dem Test teilnahmen, konnten ihre COVID-19-Testergebnisse problemlos mit den zuständigen Behörden teilen.

Seit dem Beginn der weltweiten Pandemie hat United Airlines unter den US-amerikanischen Fluggesellschaften bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen eine führende Rolle eingenommen, die dazu beitragen, die Sicherheit für die Fluggäste und Mitarbeiter zu erhöhen. Das verpflichtende Tragen eines geeigneten Mund-Nase-Schutzes für Passagiere und United-Personal sowie das Verweigern der Mitnahme von Kunden, die diese Regelung nicht befolgen möchten, gehören ebenso dazu wie die Einführung eines kontaktlosen Check-in-Verfahrens in den USA und das Abfragen des aktuellen Gesundheitszustandes der Reisenden. Die umfassenden Hygienemaßnahmen an Bord werden noch in diesem Jahr in allen Flugzeugen von United durch das Auftragen von Zoono Microbe Shield, einer langanhaltenden antimikrobiellen Beschichtung, auf den Oberflächen ergänzt. Sie wirkt zudem der Neubildung von Keimen entgegen. Mehr dazu gibt es online unter united.com/cleanplus.