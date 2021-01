Nach der neuen Verordnung der Landesregierung NRW, müssen alle einreisenden Fluggäste aus Risikogebieten einen COVID-19 Test nach der Landung am Flughafen durchführen bzw. vorweisen.

Der Dortmund Airport reagiert auf diese neue Verordnung und konnte mit dem Anbieter Medicare einen Partner gewinnen, der ein Schnelltestzentrum auf der Ankunftsebene im Flughafenterminal errichten wird. Medicare betreibt in Deutschland 17 Testzentren und 13 davon in NRW.

Der Anbieter Medicare wird am 01.01.2021 ab 12:00 Uhr am Flughafen Dortmund sein erstes Testzentrum in Dortmund in Betrieb nehmen. Medicare bietet allen Fluggästen des Airports, aber auch Bürger*innen aus der Region COVID-19 Antigen Schnelltests an. Die Ergebnisse der Tests sind nach 15 bis 30 Minuten verfügbar und werden der getesteten Person per QR Code, Link bzw. E-Mail auf das Smartphone übermittelt. Wer gerne ein ausgedrucktes Test-ergebnis haben möchte, muss eine kurze Wartezeit in Kauf nehmen.

Testwillige Bürger sollten sich ab dem 01.01.2021 unter https://www.covid-testzentrum.de online Termine zum Antigen Schnelltest vereinbaren, um Wartezeit zu vermeiden.