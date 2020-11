Der Flughafen Zürich bietet in Zusammenarbeit mit der Amavita Apotheke Corona Schnelltests an, telefonische Voranmeldung ist erforderlich.

Die Situation mit Corona verlangt nach immer mehr Testkapazitäten und -möglichkeiten. Die Amavita Apotheken bieten mit Unterstützung der Flughafen Zürich AG neu Corona-Schnelltests am Flughafen an. Somit kann man sich nach telefonischer Voranmeldung auch am Flughafen testen lassen.

Die Corona-Schnelltests werden durch Fachpersonal der Apotheke im ehemaligen Ausweisbüro im Geschoss 1 des Check-in 2 am Flughafen Zürich durchgeführt.

Bei diesem Angebot handelt es sich um den Antigen-Schnelltest (sogenannter Corona-Schnelltest). Dieser erfolgt mittels nasalem Abstrich, welcher anschliessend vor Ort ausgewertet wird und ist deshalb nicht zu verwechseln mit dem PCR-Test, der von einem Labor validiert wird.

Die Schnelltests werden ausschliesslich auf telefonische Voranmeldung (058 878 25 60) durchgeführt, damit grössere Menschenansammlungen verhindert werden können. Tests werden vorläufig zwischen 11.30 bis 13.30 Uhr angeboten. Die Kosten von 57.50 Franken werden bei Patienten mit Symptomen oder Verdachtsfällen vom Bund getragen. Die Auswertung der Tests dauert 15 Minuten. Das Resultat wird den Patienten persönlich oder telefonisch mitgeteilt. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website von Amavita.