Copa Airlines vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im März 2022 lag das Angebot bei 1,947 Milliarden Sitzplatzmeilen, das war 8,4 Prozent tiefer als vor der Corona Krise im März 2019. Die Nachfrage erreichte 1,651 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 6,8 Prozent unter dem Vorkrisenwert. Die Auslastung lag bei 84,8 Prozent, im März 2019 erreichte sie 83,3 Prozent.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 88 Boeing 737 und vierzehn Embraer 190.