Während der vergangenen sechs Wochen beförderte Condor allein ab Frankfurt auf mehr als 280 Flügen über 50.000 Passagiere auf die Kanarischen Inseln, die Balearen, Andalusien, Griechenland, Kroatien, Sardinien, Italien und Zypern. Die beliebtesten Urlaubsziele im Condor Streckennetz waren dabei Griechenland, Kroatien und Spanien. Die Pünktlichkeit lag bei allen Flügen von Deutschlands größtem Verkehrsflughafen im Durchschnitt bei weit über 90 Prozent.

„Nach dem Ende der hessischen Sommerferien ziehen wir als zweitgrößte Airline am Flughafen Frankfurt eine sehr positive Bilanz: Wir haben nicht nur über 50.000 Gäste in den Urlaub geflogen – unsere Kundenzufriedenheitswerte waren auch extrem hoch. Das zeigt, dass unsere Gäste durch die Vielzahl an Schutzmaßnahmen sich auch in diesen Zeiten besonders wohl bei uns fühlen“, so Ralf Teckentrup, CEO von Condor. „Daran setzt jeder Condorianer jeden Tag alles und auch wenn dieser Sommer für uns alle ein sehr besonderer ist, wird Condor auch weiterhin dem Versprechen gerecht, das wir seit 65 Jahren geben: Wir sind Deutschlands beliebtester Ferienflieger.“

Mit dem Beginn der Sommerferienzeit startete Condor mit ihrem angepassten Sommerflugplan zunächst ab vier Flughäfen, darunter auch Frankfurt, und dann ab allen acht Condor-Flughäfen in Deutschland zu über 30 Urlaubszielen. Um allen Gästen das Höchstmaß an Sicherheit zu bieten, hat Condor in diesem Sommer Service- und Produktanpassungen auf allen Flügen vorgenommen und auch die eigene App mit einem neuen Online Check-In optimiert. Darüber hinaus haben alle Gäste seit Anfang August die Möglichkeit, sich auf Wunsch online für ab 39,99 Euro einen freien Nebensitz hinzubuchen.

Ralf Teckentrup äußert sich außerdem zuversichtlich zu den anstehenden Herbstferien: „Die Sommerferien haben gezeigt, dass die Deutschen auch in diesen Zeiten in den Urlaub fliegen wollen. Condor bietet auch in den Herbstferien wie gewohnt Flüge zu den beliebtesten Urlaubszielen ab ach Flughäfen in Deutschland.“

Condor