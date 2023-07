Condor verbessert Kabinenprodukt

Plastik an Bord reduzieren: Auf der Kurz-Mittelstrecke serviert Condor ihre Gerichte in der Business Class ab Juli auf Porzellantellern und mit Metallbesteck. Gäste der Economy Class bekommen ihre Mahlzeiten in Schalen aus Bio-Pappe gereicht. Damit wertet Deutschlands beliebtester Ferienflieger das Produkterlebnis weiter auf und reduziert den Verbrauch von Einwegprodukten.

Gäste der Business Class erwartet je nach Abflugzeit und Strecke ein englisches Frühstück oder beispielsweise ein thailändisches rotes Curry. In der Economy Class können bis 24 Stunden vor Abflug leckere Taste the World Gerichte vorbestellt werden, zum Beispiel italienische Pasta Bolognese in Bio-Qualität.