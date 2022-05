Gegen 15 Uhr startete die Maschine vom Frankfurter Flughafen nach Nordamerika, wo sie gegen 16:45 Uhr Ortszeit in Seattle erwartet wurde. Ab sofort setzt Deutschlands beliebtester Ferienflieger auf Langstreckenflügen nach Seattle, Toronto und Punta Cana drei A330-200 Flugzeuge ein, die voraussichtlich für zwei Jahre bei Condor im Einsatz sein werden und vom A330neo abgelöst werden. Die Flugzeuge mit den Kennungen D-AIYB, D-AIYC und D-AIYD werden zudem auch nach Palma de Mallorca eingesetzt.

Entgegen der Kabine der neuen A330neo, die mit einer Dreiklassenkonfiguration unterwegs sein wird, erwartet Gäste an Bord des A330-200 eine Zweiklassenkonfiguration. Die 22 Business Class Plätze bieten komfortable Sitze, die sich per Bedienungspanel in eine komplette Liegefläche verwandeln lassen. In der Economy Class befindet sich an jedem der 240 Sitze ein Monitor sowie ein USB-Anschluss und eine Steckdose, sodass Gäste auch an Bord jederzeit die Möglichkeit haben, ihre mobile Endgeräte zu laden. Ab Ende Mai wird auch das Inflight Entertainment an Bord verfügbar sein. Bis dahin ist für alle Gästealternativ das kostenlose Streaming über das WLAN-Bordunterhaltungsprogramm Condor FlyStream möglich. Gäste die auch während des Fluges im Mai Bordunterhaltung genießen möchten, werden daher angehalten, ein mobiles Endgerät für das Streamen mit an Bord zu nehmen.

Im Sommer letzten Jahres gab Condor die Bestellung von 16 Langstreckenflugzeugen des Typs A330-900neo bekannt und setzt damit als deutscher Erstkunde künftig auf modernste Technologie, maximal Effizienz und höchsten Kundenkomfort. Das erste Flugzeug wird im Oktober 2022 erwartet, ab dann folgt bis Mitte 2024 der sukzessive der Austausch der gesamten Langstreckenflotte bestehend aus Boeing B767.