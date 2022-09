Wegen zahlreichen Coronaausbrüchen in China sind die Passagier- und Verkehrszahlen bei China Southern Airlines im Februar 2022 in den Keller gerutscht, jetzt stabilisieren sie sich wieder auf tieferem Niveau als sie noch vor einem Jahr waren. Die Nachfrage erreichte im August 12,423 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 33 Prozent weniger als im August 2021. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresaugust um 22 Prozent auf 18,027 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Sitzplatzauslastung lag bei 68,9 Prozent, das liegt in Par mit dem Vorjahresaugust.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresaugust um fünf Prozent zurückgegangen, China Southern transportierte im August 2022 insgesamt 114,47 Tausend Tonnen Luftfracht.