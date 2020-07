China Eastern konnte im Juni erneut mehr Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen als im Mai, nach den Corona bedingten Einbrüchen erholt sich der Inlandverkehr im Juni weiter. Auf internationalen Strecken ist bei China Eastern auch im Juni noch gar nichts gegangen, hier konnte die Airline lediglich 27,84 Tausend Passagiere an Bord ihrer Langstreckenjets begrüßen. Mit China Eastern flogen im Juni insgesamt 5,206 Millionen Passagiere, das waren doppelt so viele wie im Mai. Die Nachfrage ging gegenüber dem Vorjahresjuni um 61,5 Prozent auf 7,028 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Das Angebot wurde dabei um 52,0 Prozent auf 10,578 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 16,4 Prozentpunkte auf 66,4 Prozent.

Die Frachtleistung hat sich um 24,1 Prozent auf 59,22 Tausend Tonnen verschlechtert.

Im ersten Halbjahr 2020 flogen mit China Eastern 25,737 Millionen Passagiere (Vorjahr 64,008 Millionen), das waren wegen der Corona Krise 59,8 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.

FliegerWeb News Sendung vom 30. Juni 2020