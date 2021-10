Auf dem Programm stehen wieder beliebte Badeferiendestinationen in Griechenland, Spanien, Zypern und Ägypten sowie die traditionellen Chair-Ziele auf dem Balkan und im Libanon. Neu im Flugplan befindet sich die Kykladeninsel Mykonos, die Frequenzen nach Palma de Mallorca und Ibiza wurden aufgestockt.

Getreu dem Motto «vor dem Winter ist nach dem Winter» steht Chair Airlines bereits in den Startlöchern für den Sommer 2022. Sämtliche Flüge zu den schönsten Badeferienzielen sind in den Systemen geladen und ab sofort über www.chair.ch sowie Reisebüros und -veranstalter buchbar.

Erstmals im Flugprogramm der Schweizer Fluggesellschaft befindet die griechische Insel Mykonos mit drei Nonstop-Verbindungen pro Woche ab Zürich. Die Kykladeninsel ist eine der beliebtesten griechischen Inseldestinationen und bietet alles, was es für erinnerungsreiche Sommerferien braucht: angenehme Luft- und Wassertemperaturen, tolle Badestrände, umfassende Freizeitaktivitäten, ein breites Hotel- und Kulinarikangebot und natürlich die typisch griechische Atmosphäre mit den weissen Häusern vor dem tiefblauen Meereshintergrund.

Einen weiteren Fokus richtet Chair Airlines auf die Balearen und stockt die Frequenzen in den Sommermonaten auf. Neu wird Palma de Mallorca täglich ab Zürich angeflogen und das Flugprogramm nach Ibiza wird von vier auf fünf wöchentliche Flüge aufgestockt. Dies vereinfacht zum einen die Ferienplanung und erhöht zudem die Flexibilität. «Mit den zusätzlichen Flugtagen kommen wir einem Bedürfnis unserer Fluggäste nach, möglichst frei über die Flugtage und die Dauer ihres Aufenthalts entscheiden zu können», sagt Florian Tomasi, Head of Commercial Distribution bei Chair Airlines.

Das Flugangebot in Griechenland wird im kommenden Sommer 2022 ergänzt durch die Inseldestinationen Kreta, Kos und Rhodos, drei bewährte Flugzeile im Sommerprogramm von Chair Airlines. Ebenfalls wieder im Flugplan steht die Insel Zypern, die sowohl bei Partygängern als auch bei Ruhesuchenden auf grossen Anklang stösst. Abgerundet wird das touristische Sommerflugangebot durch die beiden ägyptischen Ziele Hurghada und Marsa Alam, die insbesondere bei Wassersportlern hoch im Kurs stehen.

Auch im kommenden Jahr ein wichtiges Standbein von Chair Airlines sind die sogenannten VFR-Verbindungen (Visiting Friends and Relatives) nach Prishtina im Kosovo, Skopje und Ohrid in Nordmazedonien, Podgorica in Montenegro sowie Beirut im Libanon.