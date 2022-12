Cessna SkyCourier für Aerus

Aerus ist ein Newcomer aus Mexiko und will sich mit den Zubringerflugzeugen von Cessna einen Nischenmarkt ab ihrem Heimatflughafen Monterrey aufbauen. Die Regionalfluggesellschaft will mit den Turboprops Inland-wie Auslandziele bedienen. An den Start will die Tochter der Grupo Herrera, die sich über die vergangenen 80 Jahre in wichtigen Geschäftsfeldern in Mexiko einen Namen geschaffen hat, im ersten Quartal 2023 gehen.

Im Flugtaxigeschäft verfügt die Gruppe seit 1990 eine Betriebsbewilligung. Die neue Zubringerairline Aerus hat bei Textron Aviation bereits drei Grand Caravan EX übernommen und ist damit nun startbereit. Die zweimotorigen SkyCourier Maschinen sollen für 19 Passagiere ausgelegt werden.