COVID-19 beherrscht seit mittlerweile mehr als einem halben Jahr auch die Schlagzeilen in Österreich. Breites Testen und das konsequente Contact Tracking ist jetzt das oberste Gebot der Stunde! Je mehr Menschen sich testen lassen, desto besser vorbereitet sind die Gesundheitssysteme auf Wellen und Cluster dieser Pandemie. Schon zu Beginn der Sommersaison wurde der Wunsch nach einer COVID Teststation direkt am Salzburger Flughafen von Passagieren an den Airport herangetragen, denn viele der Reisende wollten sich vor Antritt ihres Fluges noch vor Ort überprüfen lassen. Um den Bedarf an Testungen am Flughafen Salzburg abzudecken wurde im August in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz eine Teststation direkt im Eingangsbereich-Ankunft eingerichtet. Um noch besser auf den steigenden Testungsbedarf der Menschen reagieren zu können wurde mit dem Salzburger Labor medilab (Medizinisch – chemisches Labor Dr.Mustafa, Dr. Richter OG) nun ein neuer Vertrag abgeschlossen und ab sofort übernehmen die Flughafensanitäter die Abnahme der Proben für das Labor. Damit die Flughafensanitäter bestens geschützt werden steht den Mitarbeitern die dafür vorgesehene Labor-Schutzkleidung zur Verfügung.

Administrativ werden diese vom Informationsschalter des Salzburg Airport unterstützt. Die neue Teststation befindet sich nun direkt im Ankunftsbereich neben dem Informationsschalter. In einem geschützten Bereich werden die Proben - unter Berücksichtigung aller hygienischen Maßnahmen und Vorschriften – entnommen und für den Transport zum Labor vorbereitet. Damit die Sanitäter des Medical Service am Salzburger Flughafen auf diese neue Tätigkeit bestens vorbereitet sind fanden Schulungen durch das österreichische Rote Kreuz statt und zusätzlich stehen die Fachkräfte des medialab Salzburg unterstützend zur Verfügung. Die Probenabholung erfolgt durch den Fahrtendienst des Labors mehrmals täglich. Auskünfte über die Testungen (Befundauskunft, medizinische Fragen, Dauer, oder technischer Probleme mit der App) erfolgen ausschließlich über das Labor. Wichtig: Testungen sind kostenpflichtig und werden ausschließlich für Symptomfreie Personen durchgeführt! Falls Symptome auftreten rufen Sie bitte 1450 an um einen kostenlosen Test in den Stationen der Gesundheitsberatung (Bundesministerium für Inneres und Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz) zu vereinbaren.