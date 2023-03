Bremen veröffentlicht Sommerflugplan

Der Frühling lässt in Norddeutschland dieses Jahr wirklich auf sich warten und die Sehnsucht nach Sonne, Wärme und Erholung nimmt täglich zu. Die gute Nachricht gegen den Winterblues: am Bremen Airport beginnt der Sommerflugplan am Sonntag, 26. März 2023. Dieser bietet mit Linien-, Touristik- und Low Cost-Flügen sonnenversprechende Urlaubsdestinationen, sehenswerte Städte und Verbindung in die ganze Welt über die Drehkreuze München, Frankfurt, Amsterdam und Istanbul.

„Der kommende Sommerflugplan kann sich sehen lassen und bietet für fast jeden Geschmack das passende Urlaubsziel“, sagt Bremen Airport-Geschäftsführer Dr. Marc Cezanne. „Im Trend liegen vor allem die Türkei und Griechenland und natürlich auch der Dauerbrenner Mallorca. Besonders freuen wir uns über die neuen Flugverbindungen nach Thessaloniki und Monastir sowie der Wiederaufnahme der Flüge nach Málaga. Die Fluggesellschaften und Reiseveranstalter haben auch für den Sommer 2023 ein umfangreiches und vielseitiges Flugangebot am Heimathafen der Reisenden im Nordwesten zusammengestellt.“

Ab in den Urlaub, in die Sonne oder zu tollen Metropolen

Wie wäre es denn im Sommer mit einer Reise nach Spanien, Griechenland oder die Türkei? Oder vielleicht doch lieber Kroatien, Ägypten oder Tunesien? Kein Problem: Auf dem Sommerflugplan des Bremen Airport stehen viele schöne Sommer-Sonnen-Ziele: beispielsweise die beliebten Inseln Mallorca oder Fuerteventura und auf dem spanischen Festland Málaga und Alicante. Spanien-Liebhaber haben also die Qual der Wahl und kommen voll auf ihre Kosten. Wen es lieber ans andere Ende des Mittelmeeres zieht, kann zwischen Antalya oder Izmir, Rhodos, Kos, Thessaloniki, Chania oder Heraklion wählen oder besucht das zauberhafte Zadar. Wer lieber an der afrikanischen Mittelmeerküste urlaubt, der fliegt einfach nach Monastir. Dazu gibt es wie immer die Möglichkeit, tolle Städte zu entdecken. Auf jeder Bucket List sollte “The Changing of the Guard” in London stehen. Aber auch in Vilnius, Porto, Beirut oder Skopje gibt es viel zu entdecken.

Flughafen Bremen