Gerade erst feierte Turkish Airlines noch ihre ersten zehn Jahre am Bremen Airport und nun erreicht die Anzahl der beförderten Passagiere den Meilenstein von einer Million.

Für den Millionsten Fluggast Maximilian Manig, der sich gerade am Check-In von Turkish Airlines befand, als ihn die gute Nachricht erreichte, gab es zur Feier des Tages eine wunderbare Überraschung: Maximilian Manig aus Bremen erhielt von Turkish Airlines einen Freiflug für eine Person von Bremen nach Istanbul und zurück und der Bremen Airport steuerte einen Gutschein für eine Flughafenführung und einen Präsentkorb des am Flughafen beheimateten Martinshofshop bei. Nach dieser freudigen Nachricht und einem Foto, das diesen besonderen Moment festhält, ging es dann auch gleich für den Millionsten Fluggast der Turkish Airlines weiter zu seinem Flug nach Istanbul. Derzeit gibt es zehn Flüge pro Woche mit Turkish Airlines von Bremen nach Istanbul. Flugzeiten und Buchung unter https://www.turkishairlines.com/de-int/.

“Wir freuen uns als Turkish Airlines Bremen sehr über den Millionsten Gast, der mit uns zum Drehkreuz nach Istanbul fliegt. Mit dem Flugangebot, das wir in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut haben, können wir ab dem Flughafen Bremen mit maximal einem Stopp mehr internationale Ziele erreichen als alle anderen Fluggesellschaften. Daher sind wir davon überzeugt, dass wir die nächste Million vom Flughafen Bremen mit Turkish Airlines noch schneller erreichen werden“, sagt Nurullah Oguz, General Manager Turkish Airlines Bremen und Hamburg.

“Turkish Airlines ist für den Bremen Airport seit mehr als zehn Jahren ein wichtiger und verlässlicher Partner. Wir freuen uns, dass das Angebot von Turkish Airlines in der Hansestadt so gut angenommen wird und dass wir nach rund zehn Jahren bereits die 1 Million Passagiergrenze durchbrochen haben. Wir hoffen natürlich noch auf viele weitere Jahre mit vielen Fluggästen der Turkish Airlines bei uns am Bremen Airport“, sagt Flughafen-Chef Dr. Marc Cezanne zu dem Meilenstein.

