Der Flughafen Bremen hat am 2. September die Eröffnung der neuen Lounge „The Lounge“ bekanntgegeben, die Business Lounge steht allen Reisenden zur Verfügung.

Global Lounge Network freut sich, die Eröffnung von „The Lounge“ im Flughafen Bremen, Terminal 1, bekannt zu geben. Die 392 Quadratmeter große Fläche der ehemaligen Lufthansa-Lounge bietet alles, um Reisebedürfnisse zu erfüllen, egal ob sich Fluggäste entspannen und einen erholsamen Aufenthalt verbringen möchten, noch Arbeiten wollen oder einfach nur vorbeikommen, um etwas zu essen und zu trinken. „The Lounge“ am Bremer Flughafen ist dafür genau der richtige Ort.

The Lounge bietet kostenloses Highspeed-WLAN für alle Gäste, bequeme Sitzgelegenheiten und täglich zubereitete kostenlose warme und kalte Speisen. Eine Auswahl an kostenlosen alkoholischen Getränken, Bier, Wein und Premiumspirituosen sowie alkoholfreien Getränken finden Sie in „The Lounge“.

Derzeit betreibt Global Lounge Network weltweit 27 Lounges und bis Ende des Jahres werden es 33 sein. Zutritt zur neuen Lounge haben alle Fluggäste, die selbst zahlen (Bis Ende Oktober 20 Euro, ab November 26 Euro). Darüber hinaus haben Vielflieger, Business- und First Class-Gäste der KLM kostenfreien Eintritt – ebenso Inhaber von Priority Pass, Lounge Key, Lounge Pass und Diners Club. Mit anderen Fluggesellschaften und Anbietern ist Global Lounge Network derzeit noch in Gesprächen.

Jeffrey Stern (CEO des Global Lounge Network):

„Wir sind sehr stolz darauf, in diesem schönen Bremen unsere erste Lounge in Deutschland zu eröffnen, und glauben, dass die hohe Servicequalität, die die Global Lounge seit Jahren bietet, eine schöne Ergänzung zu den Dienstleistungen des Flughafens sein wird. Wir laden jeden Passagier, der über Bremen anreist, ein, unsere Lounge zu genießen, die eine erstaunliche kulinarische Vielfalt mit regionalen Gerichten sowie einer großen Auswahl an Bier und Spirituosen bietet, mit tollem Ambiente und entspannender Musik, die Sie vor Ihrem Flug genießen können.

Flughafen Bremen