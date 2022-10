Der US-amerikanische Flugzeugproduzent musste über die vergangenen drei Jahre stark leiden, die Probleme bei der Boeing 737 MAX und Boeing 787 setzten Boeing viel mehr zu als die Corona Krise. Im September 2022 zeigten sich erste Erholungszeichen bei den Auslieferungszahlen, auch die Bestellungseingänge scheinen sich zu erholen.

Boeing konnte im Berichtsmonat September insgesamt 51 Verkehrsflugzeuge ausliefern, dabei waren wieder sieben Boeing 787 Dreamliner. Drei Boeing 787-8 gingen an American Airlines, je eine Boeing 787-9 gingen an die kanadische WestJet und All Nippon Airways. British Airways holte im September eine Boeing 787-10 in Seattle ab und eine weitere Boeing 787-10 ging an United Airlines. Die US-Air Force konnte drei KC-46 Tankflugzeuge übernehmen und je ein Boeing 767-300 Frachter ging an FedEx und Maersk Aviation. Dazu kamen zwei Boeing 777F Vollfrachter, einer ging an FedEx und der zweite ging an CES Leasing für China Cargo Airlines.

Bei den Schmalrumpfflugzeugen verliessen 36 Boeing 737 MAX die Werke in Seattle und eine Boeing 737 NG ging als P-8A Poseidon an die US Navy.

Boeing konnte im September insgesamt 96 neue Aufträge entgegennehmen, darunter 51 Boeing 737 MAX und 45 Langstreckenjets. Im September wurden auch sechs Bestellungen annulliert, so kamen unter dem Strich insgesamt 90 neue Flugzeugbestellungen in die Auftragsbücher.