Boeing erhält Großauftrag von United

United Airlines hat am 13. Dezember 2022 die Order von 100 neuen Boeing 787 Dreamliner bekanntgegeben.

Darüber hinaus wurde eine Option über die Abnahme von bis zu weiteren 100 Langstreckenflugzeugen dieses Typs vereinbart. Die Maschinen werden voraussichtlich in den Jahren von 2024 bis 2032 ausgeliefert. Außerdem hat United Airlines eine Option über den Erwerb von 44 Boeing 737 MAX ausgeübt (Auslieferung zwischen 2024 und 2026) sowie zusätzlich 56 weitere MAX-Flugzeuge bestellt, die 2027 und 2028 in die Flotte aufgenommen werden sollen. Damit erhält United Airlines bis Ende 2032 rund 700 neue Flugzeuge, wobei 2023 pro Woche durchschnittlich mehr als zwei Maschinen neu in Dienst gestellt werden, 2024 sogar über drei.