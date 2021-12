Nomad Technics hat vor kurzem den ersten A- und B-Check an einer Boeing 737 BBJ abgeschlossen, die Arbeiten fanden in einem Hangar am EuroAirport in Basel statt.

Neben dem A- und B-Check an dem Boeing Business Jet wurden auch Verbesserungen und Arbeiten an der Kabine des BBJs vorgenommen. Alle Arbeiten fanden unter der Leitung von Boeing statt und schlossen auch Out of Phase (OOP) Wartungseingriffe an dem Flugzeug ein.

„Wir freuen uns, dass wir die A- und B-Checks erfolgreich abgeschlossen und die Kabine der Boeing BBJ Maschine aufgebessert haben, die dann in Dienst gestellt und termingerecht und budgetgerecht an einen sehr zufriedenen Kunden übergeben werden konnten“, sagt Christophe Haeffelin, Director Maintenance bei Nomad Technics.