Boeing 787 Dreamliner für Azerbaijan Airlines

Mit den hocheffizienten Boeing 787-8 Dreamliner fördert Azerbaijan Airlines das Wachstum ihrer Langstreckenflotte. Die Boeing 787-8 werden es der zentralasiatischen Fluggesellschaft ermöglichen, neue Strecken von Aserbaidschan aus rentabel zu erschließen und die Kapazitäten für den touristischen Reiseverkehr ins Land zu erhöhen.

Führende Vertreter beider Unternehmen, darunter Jahangir Asgarov, Präsident von Azerbaijan Airlines, und Stan Deal, Präsident und CEO von Boeing Commercial Airplanes, feierten den Auftrag im Rahmen einer Unterzeichnungszeremonie am Drehkreuz der Fluggesellschaft in Baku. Im Juli 2022 gaben Boeing und die Fluggesellschaft eine Verpflichtung zum Kauf von vier 787 bekannt; seitdem wurde die Bestellung von acht Flugzeugen abgeschlossen und auf der Boeing-Website "Orders and Deliveries" (Bestellungen und Auslieferungen) nicht mehr aufgeführt.

Azerbaijan Airlines ist eine der größten Fluggesellschaften in Zentralasien, die mit einer Flotte aus Boeing 757, Boeing 767 und Boeing 787 Verkehrsflugzeugen 40 Ziele in 25 Ländern anfliegt.