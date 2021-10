CMA CGM Air Cargo ging im März 2021 mit Airbus A330-200F Vollfrachtern ab dem belgischen Lüttich an den Start. Die Airbus A330 Frachter werden durch Air Belgium für CMA CGM Air Cargo betrieben. Ende September hat CMA CGM Air Cargo bei Boeing zwei Boeing 777F Frachtflugzeuge in Auftrag gegeben. Mit diesen Großfrachtern will die noch junge Airline direktere Langstreckenflüge mit einer Nutzlast von bis zu 102 Tonnen anbieten.