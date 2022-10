Boeing 737-8 von TUI heißt Ibiza

Kurz vor dem Abschluss einer erfolgreichen Sommersaison bekommen die Balearischen Inseln einen neuen fliegenden Botschafter. Ibiza, die drittgrößte Insel des Archipels im westlichen Mittelmeer, ist Namensgeberin für die neue Boeing 737-8 von TUI Airline. Am Flughafen von Ibiza wurde am 19. Oktober 2022 das Flugzeug mit der Flugnummer BY 2322 um 9:40 Uhr Ortszeit feierlich begrüßt und anschließend von zwei prominenten Ibizenkerinnen auf den Namen Ibiza getauft: Künstlerin Marta Torres und Modedesignerin Charo Ruiz. Rund 50 Gäste, darunter der Präsident der Inselregierung Vicente Marí Torres und Ibiza-Tourismusbeauftragter Juan Miguel Costa, nahmen an der Taufzeremonie teil.

„Mit der Aufnahme eines weiteren treibstoffsparenden Boeing 737-8 Flugzeugs in die Flotte der TUI Airline setzen wir unseren Weg zur klimaeffizientesten Fluggesellschaft Europas fort. Die Boeing 737-8 Ibiza ist ein Botschafter der Insel und der TUI in ganz Europa. Im Jahr 2022 hat sich die Tourismusbranche für die Hotels, die Familienbetriebe und die vielen lokalen Partner, die gemeinsam mit uns den Urlaub der Gäste erfolgreich gestalten, deutlich erholt. Die Menschen haben wieder Lust auf Reisen und in diesem Sommer sind sie in wärmere und sonnigere Gefilde geströmt – dieses Jahr haben wir fast 300.000 Passagiere nach Ibiza gebracht. TUI ist der strategische Partner für die Ferieninseln in Südeuropa – auch für Ibiza, wo wir seit fünf Jahrzehnten zu Hause sind – mit unseren erfolgreichen Partnerschaften mit RIU und Grupotel oder unseren eigenen Hotelmarken TUI Blue und TUI Magic Life. TUI hat immer hohe Standards gesetzt und wird dies auch in der Zukunft bei der Entwicklung der Urlaubsdestinationen, bei Qualität, Service und mehr Nachhaltigkeit verfolgen. Auch bei unseren Flugzeugen: Die Ibiza ist eines der modernsten und CO?-effizientesten Flugzeuge. Investitionen in moderne Flugzeuge sind seit Jahren ein wesentlicher Bestandteil der TUI-Nachhaltigkeitsagenda“, so David Burling, CEO Markets & Airlines der TUI Gruppe, während der Taufe am Flughafen.

„Es ist mir eine große Freude, dass ich als Patin ausgewählt wurde, um der TUI Boeing 737-8, die nach meiner Heimat Ibiza benannt ist, den Taufsegen zu erteilen. In den letzten Jahren war Ibiza wegen der vielen Trends, die von dieser Insel ausgegangen sind, europaweit in aller Munde“, sagt Marta Torres, eine bekannte lokale Künstlerin, Malerin, Bildhauerin und Galeristin.

„Ich freue mich sehr, dass ich ausgewählt wurde, den Glückssegen der Ibiza zu bescheren. Es vergeht kein Tag, an dem der Flughafen nicht jemanden mit einem Koffer voller Träume willkommen heißt und viele andere mit dem Versprechen verabschiedet, dass sie wiederkommen werden. Unser neuer fliegender Botschafter wird uns noch beliebter machen“, fügte Charo Ruiz, eine der bekanntesten Modedesignerinnen Spaniens, hinzu.

Marta Torres Puyales, Direktorin des Flughafens Ibiza betonte: „Es ist natürlich eine Ehre, dass ein langjähriger Partner wie TUI sich entschieden hat, eines seiner Flugzeuge nach unserer Insel zu benennen, aber noch wichtiger ist, dass dies ein Zeichen für die starken Beziehungen zwischen TUI und Ibiza und das Vertrauen in das Reiseziel ist.“

Das Portfolio von TUI Hotels & Resorts besteht aus neun Hotels auf Ibiza. Davon gehören fünf zu langjährigen Partnern in Spanien – der RIU Group und Grupotel. Darüber hinaus gibt es vier Hotels unter der Hausmarke TUI – ein TUI Magic Life, zwei TUI BLUE und ein TUI Suneo. Erst in diesem Jahr wurde das TUI BLUE Tarida Beach in die TUI BLUE Familie aufgenommen, die sich an aktive- und erlebnisorientierte Urlauberinnen und Urlauber wendet. Das TUI Magic Life Cala Pada ist beliebt bei Familien, die die All-Inclusive-Verpflegung, sportliche Aktivitäten und abendliche Unterhaltungsprogramme genießen wollen. Insgesamt bietet TUI über 170 Hotels auf Ibiza und verfügt über enge Partnerschaften mit lokalen Hoteliers. Die drittgrößte balearische Insel hat noch großes Wachstumspotenzial und spielt bei der Reiseplanung der Deutschen eine große Rolle.

TUI Musement, der Bereich für Touren und Aktivitäten der TUI Group, beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter auf den Balearen – darunter 120 Mitarbeiter auf Ibiza. Allein auf der Insel bietet TUI 160 verschiedene Erlebnisse für Hotel- und Kreuzfahrtgäste an und arbeitet dafür mit mehr als 40 verschiedenen lokalen Unternehmen zusammen. TUI ist ein voll integrierter Teil der Wirtschaft Ibizas.

Diesen Sommer haben die Fluggesellschaften der TUI Group aus Belgien, Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich ihr Flugangebot nach Ibiza erweitert. Insgesamt werden im Jahr 2022 mehr als 3.000 TUI-Flüge von und nach Ibiza angeboten, wobei die meisten Abflüge im Vereinigten Königreich und in Belgien starten. Die meisten Frequenzen werden von London-Gatwick (Großbritannien) aus angeboten – Lüttich (Belgien) ist die jüngste Ergänzung zum TUI-Flugplan.

