Die Boeing 737-800 von China Eastern startetet heute Morgen, den 21. März 2022, auf dem Flughafen von Kunming in Richtung Guangzhou. An Bord von Flug MU5735 befanden sich 132 Personen. Der Inlandsflug fand laut Radardaten von Flightradar24 auf einer Reiseflughöhe von 29.100 Fuss statt. Die Boeing 737-800 ging um 06:21 Uhr in den Sinkflug, laut dem ADS-B Signal handelte es sich dabei jedoch eher um einen Sturzflug als um einen Sinkflug. Die Boeing 737-800 stürzte innerhalb von zwei Minuten von einer Höhe von 8.800 Meter ab und zerschellte in einem Waldgebiet auf einer Höhe von rund 980 Metern. Die Absturzstelle liegt rund 220 Kilometer westlich des Flughafens von Guangzhou in der Nähe von Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi. Bei diesem Absturz kamen wahrscheinlich alle 132 Insassen ums Leben.

Was den Absturz dieser Boeing 737 verursacht hat, müssen nun die Unfallermittlungen ans Licht bringen.

CCTV Footage - Final seconds of the visuals of flight MU5735 , that crashed doing flight MU5735 (Kunming (KMG) - Guangzhou (CAN) with 133 people on board.#safety #accident #aviation #avgeek pic.twitter.com/PVyo3Yd3D8 — FL360aero (@fl360aero) March 21, 2022

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um die Boeing 737-800 mit der Kennung B-1791. Die verunfallte Boeing 737-800 trägt die Baunummer 41474/5453 und wurde im Jahr 2015 in Verkehr gesetzt. Das Flugzeug wurde bei dem Unglück komplett zerstört.