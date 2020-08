BAA in Spanien wird ab dem zweiten Quartal 2021 an ihrem Trainingsstandort Barcelona auch einen Boeing 737 MAX 8 Simulator im Einsatz haben.

BAA wurde im Jahr 2006 in Litauen von der Muttergesellschaft Lithuanian Airlines gegründet und ist inzwischen die drittgrösste unabhängige Flugschule in Europa. Was mit einem Boeing 737 und Saab 2000 Ausbildungsprogramm angefangen hat, ist heute eine Flugschule, die Piloten von Grund auf bis zur Linienpilotenlizenz ausbildet. BAA verfügt auf fünf Hauptstandorten über insgesamt elf Flugsimulatoren für Verkehrsflugzeuge aus der Airbus A320 und Boeing 737 Familie, die Trainingskapazitäten werden über die nächsten zwei Jahre weiter stark ausgebaut.

Im Schulungszentrum in der Nähe des Grossflughafens von Barcelona wird auch ein Boeing 737 MAX 8 Simulator dazukommen. Der Boeing 737 MAX 8 Simulator soll ab dem zweiten Quartal 2021 zur Verfügung stehen und für die Ausbildung neuer Boeing 737 MAX Piloten und das Training von Besatzungen, die bereits über die 737 Musterberechtigung verfügen, genutzt werden.