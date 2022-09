Am 24. September 2022 um 02:36 Uhr raste ein Boeing 737 Frachtflugzeug auf dem Flugplatz von Montpellier Méditerranée über das Landebahnende der Piste 12L hinaus und konnte erst unmittelbar vor dem Küstengewässer Étang de Mauguio gestoppt werden. Das Hauptfahrwerk blieb im nahen Uferbereich stecken, während der Bugradbereich in den See hineinragte.

Die Einsatzkräfte des Flughafens konnten heute Morgen die unglückliche Boeing 737 mit Kränen aus dem Morast bergen und den Bugradbereich der Maschine auf einen Anhänger eines Lastwagens laden, dieser konnte anschliessend die Boeing 737 abtransportieren.

Der Flugplatz Montpellier Méditerranée hat heute Nachmittag den Flugbetrieb wieder aufgenommen.