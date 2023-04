Boeing 737 Frachter bei WestJet

Am 20. April 2023 wurde der erste Boeing 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF) von WestJet Cargo und der GTA Group auf dem Flughafen von Toronto eingeweiht.

WestJet und die GTA Group haben sich im Jahr 2022 dazu entschieden, gemeinsam mit Boeing 737-800 Umbaufrachtern in den lokalen Luftfrachtmarkt einzusteigen. Anfangs April 2023 konnten WestJet zusammen mit der GTA Group ihren ersten Boeing 737-800 Boeing Convertde Freighter in Empfang nehmen. WestJet Cargo und die GTA Group werden infolgedessen nun Flüge zwischen den vorgesehenen Städten und Drehkreuzen Halifax, Calgary, Miami, Los Angeles, Toronto und Vancouver aufnehmen. WestJet Cargo wird für den Aufbau des Streckennetzes mit vier Boeing 737-800 Umbaufrachtern an den Start gehen.