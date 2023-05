Berlin meldet solide Aprilzahlen

Rund 1,1 Millionen Fluggäste davon nutzten den Flughafen Berlin Brandenburg (BER) allein während der Osterferien. Insgesamt zeigt der leichte Anstieg an Reisenden gegenüber dem Vormonat März mit fast 1,7 Millionen Passagieren, dass die Reiselust weiter anhält und das Angebot der Airlines mit mehr als

140 Zielen während des Sommerflugplans gut angenommen wird. Im vergangenen Jahr zählte der Flughafen Willy Brandt im April rund 1,8 Millionen Passagiere. Im April des Vor-Corona-Jahres 2019 waren es 3,1 Millionen Fluggäste an den damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld.

Insgesamt starteten und landeten im vergangenen April 14.630 Maschinen am BER, was in etwa den Zahlen des Vorjahres entspricht. Im April des Jahres 2019 wurden in der Hauptstadtregion rund 24.580 Flugbewegungen gezählt.

Im vergangenen Monat wurden am BER insgesamt rund 2.432 Tonnen Luftfracht verladen und damit etwa so viele Tonnen wie im April 2022 und rund 90 Tonnen weniger als im April 2019.