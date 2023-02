Avianca bucht Condition Monitoring

Mit dem neuen Vertrag wird Avianca in der Lage sein, sofort und in Echtzeit Informationen über die Konfiguration und den Zustand ihrer Airbus A320- und A330 Flugzeuge sowie deren Triebwerke und Komponenten zu erhalten – sowohl während des Fluges als auch am Boden und alles übersichtlich auf einem Bildschirm.

Avianca reiht sich damit in eine wachsende Liste von Kunden in Nord- und Südamerika ein, die die Vorteile der AVIATAR-Produkte nutzen. Auf der Grundlage von Flugzeug- und Wartungsdaten bietet Condition Monitoring einen Überblick über den Gesamtzustand des Flugzeugs. Die sofortige Erkennung von Fehlern erhöht die Effizienz der Überwachung und ermöglicht proaktive Korrekturmaßnahmen, die zu einer höheren Verfügbarkeit der Flugzeuge führen. Mit Condition Monitoring werden Flugzeugdaten (beispielsweise vom zentralen Wartungscomputer, dem Aircraft Condition Monitoring System oder der Aircraft Movement Message) über ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) oder das SITA-Netzwerk erfasst und der Flugzeugstatus und Flugplan visualisiert. Darüber hinaus werden diese Zustandsdaten mit Arbeitsaufträgen und Positionsdaten kombiniert. Condition Monitoring bietet anpassbare Warnungen und Benachrichtigungen auf Flugzeug- oder Flottenebene sowie für bestimmte ATA-Kapitel (Air Transport Association). So erhält der Benutzer einen hervorragenden Überblick über mögliche Korrekturmaßnahmen für die jeweiligen Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Álan Oliver, Leiter des Maintenance Control Center von Avianca, sagte: „Die Vereinbarung, die wir mit Lufthansa Technik unterzeichnet haben, zeigt unser Engagement für die Digitalisierung unserer Fluggesellschaft und der Flugzeugwartung. Durch die AVIATAR-Plattform werden wir in der Lage sein, einen detaillierten Datenzugriff auf jedes unserer Airbus-Flugzeuge und dessen Wartungsmeldungen zu erhalten, wodurch unsere Arbeitsauftragsverfolgung und -planung in Zukunft viel nahtloser und integrierter sein wird.“

„Avianca ist seit mehr als 16 Jahren Partner von Lufthansa Technik und diese Vereinbarung festigt das Vertrauen, das wir ineinander haben, während wir uns gemeinsam in das digitale Zeitalter der Zustandsüberwachung bewegen. Mit den Technologien unserer AVIATAR-Plattform wird Avianca in der Lage sein, den Zustand ihrer Flotte proaktiv zu managen, indem sie Wartungsaktivitäten effizienter und effektiver koordiniert und vorbereitet“, sagte Georgios Ouzounidis, Vice President Corporate Sales Americas von Lufthansa Technik.

AVIATAR wurde 2017 von Lufthansa Technik als unabhängige Plattform für digitale Produkte und Dienstleistungen ins Leben gerufen und seit dem ständig weiterentwickelt. Sie bietet ihren Nutzern digitale Lösungen, die von vorausschauender Wartung (Predictive Maintenance) bis hin zu automatisierten Fulfillment-Lösungen reichen. AVIATAR kombiniert Flottenmanagementlösungen, Data Science und technisches Know-how, um ein umfassendes Angebot an integrierten digitalen Services und Dienstleistungen bereitzustellen.

