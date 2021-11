Gute Buchungszahlen im Hochsommer brachten Austrian Airlines im dritten Quartal eine Verdreifachung der Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahr und mit einem Adjusted EBIT von +2 Millionen Euro erstmals leicht schwarze operative Zahlen seit Ausbruch der Corona-Krise. Trotz anhaltender Pandemie zeigt sich die Liquiditätslage des Unternehmens weiterhin stabil. Wie mehrfach betont, ist sich Austrian Airlines ihrer Verantwortung gegenüber den österreichischen Steuerzahler:innen bewusst, was sich auch in der frühzeitigen Tilgung der ersten Kreditrate in Höhe von 30 Millionen Euro Mitte Juli widerspiegelt. Die nächste Rate zur Rückzahlung des Kredites von in Summe 300 Millionen Euro wird planmäßig Ende des Jahres erfolgen.

„Die hohe Flexibilität des Austrian Teams, das disziplinierte Kostenmanagement und deutlich anziehende Buchungseingänge werden erstmals in unseren Ergebnissen sichtbar. Die positiven Zahlen geben uns Rückenwind für die traditionell harten Wintermonate und lassen uns optimistisch in das kommende Jahr blicken“, erklärt Austrian Airlines CEO/CFO Alexis von Hoensbroech. „Die schrittweisen Reiseerleichterungen bringen uns langsam aber doch wieder auf etwas mehr Flughöhe, die im Sommer bei rund 55% der Produktion im Vergleich zum Vorkrisenniveau lag. Die Corona-Krise und die damit einhergehenden Beschränkungen werden uns dennoch länger beschäftigen als uns allen lieb ist. Umso wichtiger ist es, dass wir weiterhin als Austrian Team sowie als Gesellschaft zusammenstehen und alles tun, um die Pandemie hinter uns zu lassen.“

Hohe Buchungszahlen im Sommer bestätigen attraktives Destinations-Angebot

Die hohe Nachfrage während der Sommer- und Herbstferien haben die Sehnsucht der Österreicher:innen nach Flugreisen deutlich gemacht. Im touristischen Segment verzeichnete die rot-weiß-rote Airline im Hochsommer sogar ein Angebots-Plus von 10% gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019. „Die Lust nach Sonne und Meer war so groß, dass wir eine Vielzahl von Aufstockungen im Flugplan umsetzen konnten, wie z.B. erhöhte Frequenzen nach Palma de Mallorca, auf die griechischen Inseln, nach Italien und neue Flüge nach Málaga. Nach Kreta waren wir streckenweise sogar mit einer Boeing 777 unterwegs. Das macht deutlich: Unser Angebot stimmt. Die Menschen fliegen wieder - es ist sehr erfreulich eine Belebung bei Privat- und Geschäftsreisen zu sehen“, zeigt sich Austrian Airlines Vertriebsvorstand Michael Trestl zufrieden. Der Wunsch nach einer Verlängerung des Sommers brachte auch im Herbst eine gute Auslastung bei touristischen Liniendestinationen, wie Zypern, Paris, Málaga, Athen oder Rom. Äußerst gut gebuchte Strecken waren vor allem Austrian Holidays Inseldestinationen wie Kreta, Rhodos, Mallorca, Gran Canaria und Teneriffa. Auch im Geschäftsreisesegment wurde eine deutliche Belebung spürbar, insbesondere im europäischen Raum.

Die Ergebnisse im Detail

Der Umsatz von Austrian Airlines im dritten Quartal 2021 lag mit 304 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahreswert mit einem Plus von 227% (Q3 2020: 93 Millionen Euro). Das bereinigte Quartalsergebnis (Adjusted EBIT) zeigt sich mit +2 Millionen Euro zum ersten Mal seit Ausbruch der Krise positiv, im Vergleich zum deutlichen Minus von 106 Millionen Euro 2020. Das Hochfahren des Angebots im Sommer und Herbst brachte einen Anstieg von +51% bei den Gesamtaufwendungen im dritten Quartal verglichen zum Vorjahresquartal (Q3 2021: 314 Millionen Euro, Q3 2020: 208 Millionen Euro). Sowohl Umsatz als auch Aufwendungen lagen bei etwa der Hälfte des Vorkrisenniveaus (Q3 2019: Umsatz: 639 Millionen Euro, Gesamtaufwendungen: 597 Millionen Euro).

Im dritten Quartal des Jahres beförderte Austrian Airlines 2,3 Millionen Passagiere, somit ein Plus von 206,5% zum Vorjahr (2020: 760 Tsd.). Das erhöhte Angebot spiegelt sich in den angebotenen Sitzkilometern (ASK) wider. So wurden im vergangenen Jahresquartal 4,5 Milliarden Sitzkilometer angeboten, was einem Angebot von 53,9% gegenüber Vorkrisenniveau entspricht (Q3 2020: 1,5 Milliarden ASK, Q3 2019: 8,3 Milliarden ASK).

Ausblick Wintermonate und Jahr 2022

Der AUA-Winterflugplan 2021/22 bringt attraktive Fernreiseziele, wie Cancún, die Malediven oder Mauritius, zurück ins Austrian Streckennetz. Aufgrund der hohen Nachfrage während der Weihnachtsfeiertage stockt der österreichische Home-Carrier bei diesen Destinationen die Kapazitäten auf und bedient die Strecken mit erhöhter Frequenz. Trotz anhaltender Pandemie tragen gelockerte Einreisebestimmungen, wie etwa die Öffnung Kanadas, der USA oder Thailands für vollgeimpfte Reisende, zum Neustart bisher eingeschränkter Destinationen bei. Der erfolgreiche Kurs im touristischen Segment wird im Sommer 2022 fortgesetzt und das Angebot weiter aufgestockt.

