Austrian präsentiert neue Sommerziele

Nach einem erfolgreichen Sommer 2022 und einem gut gebuchten Winter bereitet sich das Austrian Airlines Team voller Kraft auf einen sonnigen Sommer 2023 vor. Mit rund 120 Destinationen und 1.250 wöchentlichen Frequenzen ab Wien, möchte der Homecarrier an den vergangenen Sommer anschließen und hat dazu sein Programm für das kommende Jahr deutlich ausgebaut. Unter rot-weiß-roter Heckflosse werden im Sommerflugplan 2023 neben bewährten Zielen und einem deutlich ausgebauten sowie verdichteten Europa-Programm insgesamt sieben neue Destinationen angeflogen.

„Das Wachstum um vier neue A320neo wird im Sommerflugplan sichtbar. Mehr Flugzeuge ermöglichen auch mehr Destinationen. Das Austrian Team hat bewiesen, dass wir ready to fly sind, 2023 gehen wir somit ambitioniert ins Rennen“, so Austrian Airlines CCO Michael Trestl. „Wir haben die Krise genutzt und uns wettbewerbsfähig aufgestellt. Mit aller Entschlossenheit bauen wir unseren Point-to-Point Verkehr im Sommer 2023 deutlich aus und untermauern damit einmal mehr unsere Position als klare Nummer 1 in Österreich. Wir sind der charmanteste und vertrauensvollste Reisebegleiter und setzen unseren Weg, Österreich mit den schönsten Plätzen Europas sowie der gesamten Welt bestmöglich zu verbinden, konsequent fort. Und zwar auf österreichische Art und Weise – nämlich sozial verträglich, als auch ökologisch und ökonomisch vernünftig.“

Von Porto bis Tromsø: Austrian Airlines lässt Urlaubsträume wahr werden

Komplett neu im Programm sind die Destinationen Porto, Marseille, Billund und Tivat. Die vier Ziele werden jeweils bis zu drei Mal wöchentlich ab Wien angeflogen. Bisher saisonal bedient, wurde darüber hinaus auch Palermo im Linien-Sommerflugplan aufgenommen. Außerdem wird die Verbindung nach Vilnius, die bereits vor der Corona-Pandemie Bestandteil des Austrian-Streckennetz war, wieder angeboten. Sowohl die beliebte italienische Stadt an der Nordküste Siziliens als auch die Hauptstadt von Litauen werden, wie die vier anderen Neuzugänge, drei Mal pro Woche angeflogen. Weiters wird Tromsø im Sommer zwischen Juni und August jeweils einmal wöchentlich bedient.

Neben insgesamt 43 Destinationen und knapp 300 wöchentlichen Flügen ans Mittelmeer, hat natürlich auch die Langstrecke im kommenden Sommer wieder einiges zu bitten. So wird beispielsweise Los Angeles wieder im Austrian-Streckenplan mit Nonstop-Flügen ab Wien angeboten. Alle Sommerflugplan-Destinationen sind ab sofort unter austrian.com buchbar.

Austrian Airlines sagt „Danke Österreich“

Nach einem erfolgreichen Sommer 2022 und der daraus resultierenden guten Liquiditätsentwicklung sowie der Gewährung einer Kreditlinie durch die Lufthansa Group wird eine vorzeitige und vollständige Rückzahlung des 2020 gewährten staatlich besicherten Kredites möglich. Um sich bei den Fluggästen und allen Österreicher:innen für das in Austrian Airlines gesetzte Vertrauen zu bedanken, sind im Rahmen einer Danke-Kampagne verbilligte Flüge erhältlich. „Ohne die Unterstützung von Österreich hätten wir nicht durch diese schwierige Zeit fliegen können. Nun ist es an der Zeit Danke zu sagen. Daher bieten wir für insgesamt 30 Destinationen, darunter auch neue Sommerflugplan-Ziele, Tickets mit bis zu 25 Prozent Ermäßigung an“, so Austrian Airlines CCO Michael Trestl. Die Aktion gilt für alle Neubuchungen auf den Economy Light Tarif bis 20. November sowie für einen Reisezeitraum vom 7. November bis 30. Juni 2023.