Zum 1. April 2021 wird bei Austrian Airlines die bereits angekündigte Zusammenlegung der Unternehmensbereiche International & Aeropolitical Affairs und Corporate Communications erfolgen, um Synergien stärker zu nützen und somit noch besser für die aktuellen sowie zukünftigen Herausforderungen aufgestellt zu sein. Die Leitung des neuen Bereiches „Corporate Communications, Public Affairs & Corporate Responsibility“ wird die Kommunikations- und Politikexpertin Sophie Matkovits (29) übernehmen. Matkovits wechselt zu Austrian Airlines vom Mobilitätsclub ÖAMTC, wo sie die letzten drei Jahre die Öffentlichkeitsarbeit verantwortete. Ihr beruflicher Werdegang umfasst auch mehrere Stationen in der Politik. So war sie unter anderem im Bundesministerium für Inneres sowie auch in der österreichischen Botschaft in Berlin tätig. Matkovits wird in ihrer neuen Rolle an Austrian Airlines CEO Alexis von Hoensbroech sowie fachlich an Andreas Bartels, Leiter der Kommunikation im Lufthansa Konzern, und an Kay Lindemann, Leiter der Konzernpolitik, berichten.

Austrian Airlines CEO Alexis von Hoensbroech zum Neuzugang: „Sophie Matkovits bringt mit ihrer breiten Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und Politik genau das Fachwissen und Netzwerk mit, das für die Leitung des neu geschaffenen Unternehmensbereiches notwendig ist. Ich bin überzeugt davon, dass es ihr gelingt, die neue Organisation schlagkräftig aufzustellen und freue mich, sie bei Austrian Airlines willkommen zu heißen.“

Walter Reimann (60) hat in den letzten Jahren bereits zusätzlich zur Bereichsleitung von International & Aeropolitical Affairs die Verhandlung der Verkehrsrechte für alle Airlines der Lufthansa Group koordiniert. Er wird zukünftig neben seinen lokalen Agenden die fachliche Leitung für Verkehrsrechtsfragen der Lufthansa Group übernehmen.

„Mein großer Dank gilt Walter Reimann für sein außerordentliches Engagement im Bereich International & Aeropolitical Affairs in den letzten Jahren. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in der neuen Aufstellung“, sagt der Austrian Airlines CEO.

Tanja Gruber (31), die seit sechseinhalb Jahren Teil des Austrian Airlines Kommunikationsteams ist und zuletzt nach dem Weggang von Peter Thier für sechs Monate den Corporate Communications Bereich interimistisch leitete, hat sich entschieden, Austrian Airlines zu verlassen. Sie wird sich zukünftig einer neuen Herausforderung außerhalb der Lufthansa Group widmen. Gruber hat in ihrer Zeit bei Austrian vor allem die Digitalisierung und Modernisierung der Unternehmenskommunikation vorangetrieben sowie neue Kommunikationskanäle entwickelt.

Von Hoensbroech zum Wechsel: „Dass wir mit Tanja Gruber einen Kommunikationsprofi und ein absolutes Top-Talent aus unseren eigenen Reihen verlieren, schmerzt natürlich sehr. Im letzten Jahr hat sie vor allem im Bereich der Krisenkommunikation besonderes Fingerspitzengefühl bewiesen und uns mit umfassender interner sowie externer Kommunikation sehr gut durch die schwierige Zeit der Corona Pandemie manövriert. Für ihre neue berufliche Herausforderung wünschen wir Tanja Gruber von Herzen alles erdenklich Gute.“

Sophie Matkovits hat berufsbegleitend Rechtswissenschaften studiert. Nach erster Berufserfahrung als studentische Mitarbeiterin in einer Anwaltskanzlei war Matkovits beim Presse- und Informationsdienst der österreichischen Botschaft in Washington beschäftigt. Sie hat 2015 als persönliche Assistentin der Bundesministerin im Bundesministerium für Inneres begonnen, wo sie später auch im Kompetenzzentrum Kommunikation tätig war. Ende 2016 wechselte die gebürtige Burgenländerin nach Berlin an die Österreichische Botschaft. Dort verantwortete sie als Leiterin der Pressestelle für ein Jahr die Kommunikationsagenden. Anfang 2018 kam Matkovits dann zum ÖAMTC, wo sie bis zuletzt als Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit für alle Presseaktivitäten zuständig war und 2019 vom Fachmagazin „Der Österreichische Journalist“ als Unternehmenssprecherin des Jahres ausgezeichnet wurde.

