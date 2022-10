Ausbildungsstart 2022 bei der DFS

Neben Fluglotsinnen und Fluglotsen in Ausbildung oder im dualen Studienmodell starten jetzt auch IT-Spezialisten und Ingenieure in ihre Luftfahrtkarriere.

Zu den 22 dual Studierenden in Air Traffic Management, Technik und IT beginnen auch 16 angehende Lotsinnen und Lotsen in diesem Oktober ihre Ausbildung. Ausbildungskurse zur Fluglotsin oder zum Fluglotsen starten ganzjährig im Abstand von wenigen Wochen. Im bisherigen Jahr hat die DFS bereits über 100 Nachwuchstalente für die Lotsenausbildung eingestellt, diese Zahl erhöht sich bis zum Jahresende auf 136. Derzeit befinden sich insgesamt 300 junge Menschen in einer Ausbildung oder einem dualen Studium an der Akademie der DFS in Langen.

Ausbildung für angehende Lotsinnen und Lotsen läuft auf dem Maximum

Die Lotsenkarriere startet an der Akademie in Langen. „Der Bedarf an Nachwuchskräften ist groß“, berichtet Otto Fischer, Leiter der Flugsicherungsakademie: „Wir rechnen damit, dass sich die starke Erholung der Verkehrszahlen weiter fortsetzen wird. Darauf bereiten wir uns vor. Unser Ausbildungsprogramm läuft auf dem Maximum.“ Geeignete Interessenten für den Fluglotsenberuf sind nicht älter als 24 Jahre, besitzen die Allgemeine Hochschulreife und können sicher in Deutsch und Englisch kommunizieren.

Duale Studiengänge in der DFS

Für alle, die während ihrer Ausbildung auch wirtschaftliches Knowhow erwerben wollen, bietet die DFS das duale Studium zum Fluglotsen an: „In Kooperation mit der Hochschule Worms bietet die DFS den dualen Bachelor-Studiengang Air Traffic Management an. Durch die Kombination von Fluglotsenausbildung mit BWL-Studium erwerben Absolventinnen und Absolventen innerhalb kürzester Zeit neben der Lotsenlizenz auch noch einen Bachelor-Abschluss.“, so Sonja Konur, Leiterin Ausbildung, Auswahl & HR Marketing.

Dual Studierende in Technik und IT werden sich in ihrer Luftfahrtkarriere als zukünftige Flugsicherungsingenieure und Informatiker um eine stabile technische Infrastruktur, exakte Radartechnik sowie störungsfreie elektronische Kommunikation kümmern. Ihre wissenschaftliche Ausbildung erlangen die Studierenden an der Hochschule in Darmstadt und ihr technisches Knowhow durch Praxiseinsätze bei der DFS.

„Neben Fluglotsen besteht ein wachsender Bedarf an Ingenieuren für die Wartung unserer Instrumentenlandesysteme oder Radaranlagen sowie an IT-Spezialisten, die Flugsicherungssoftware weiterentwickeln und cloud-ready aufbauen“, freut sich Otto Fischer über die Unterstützung der Nachwuchskräfte.

Ab sofort für den Ausbildungsstart im Jahr 2023 bewerben

Wer sich für den Karrierestart bei der DFS interessiert, kann sich für den Studien- und Ausbildungsstart im kommenden Jahr bewerben. Die Kurse für die Fluglotsenausbildung starten ganzjährig im Abstand weniger Wochen. Zudem gibt es freie Startplätze für die dualen Studiengänge Air Traffic Management, Informatik (jeweils Bachelor of Science) und Flugsicherungsingenieur (Bachelor of Engineering). Alle Informationen über das Bewerbungsverfahren und die Ausbildungsangebote finden Interessierte auf der Karriereseite der DFS. Hier besteht auch die Möglichkeit, sich zu Online-Events wie dem DFS-Schnuppertag oder dem Bewerbercoaching für Schülerinnen und Schüler anzumelden. Für Interessierte Eltern bietet die DFS Online-Elternabende an.

DFS