Attraktiver Flugplan ab Paderborn Lippstadt

Mit sehr guten Perspektiven startet der Flughafen Paderborn Lippstadt in den Sommer 2023. Auf dem Flugplan stehen 21 attraktive Ziele in 9 Ländern.

Neben den neuen Destinationen Alicante und Málaga von Ryanair bietet TUI mit Djerba (Tunesien) und Bourgas (Bulgarien) zwei zusätzliche Ziele im Vergleich zum Vorjahr an. Wer im Sommer zum Wunschtermin von Paderborn/Lippstadt aus in die Sonne starten möchte, sollte zeitnah in den Reisebüros oder im Internet buchen. Die Flüge sind zum großen Teil bereits sehr gut gebucht.

Sommer, Sonne, Strand und Meer – nach diesen Eindrücken sehnen sich die Menschen in den Regionen Ostwestfalen, Südwestfalen und Lippe offenbar sehr. Vor dem Hintergrund der guten Buchungszahlen zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt haben bereits mehrere Fluggesellschaften ihre Kapazitäten aufgestockt, wie beispielsweise die Verbindungen von Pegasus nach Antalya oder von Air Cairo nach Hurghada zeigen. Die Sonderreisen nach Italien von DER SCHMIDT und Lohmann Reisen sowie der AIDA-Shuttle am Samstag mit Air Nostrum erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit.