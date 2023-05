American Airlines mit Quartalsgewinn

In der gleichen Zeitspanne des Vorjahres resultierte wegen Corona ein Verlust von 1,635 Milliarden US-Dollar. Das erste Quartal gilt in der ganzen Airline Branche in der Regel als das schlechteste. Mit einem kleinen Gewinn ist die weltweit größte Fluggesellschaft nach drei harten Coronajahren wieder in die sichere Gewinnzone zurückgekehrt. Der Umsatz hat sich um 37 Prozent auf 12,2 Milliarden US Dollar erhöht. Den operativen Gewinn gibt American Airlines für das erste Quartal 2023 mit 438 Millionen US Dollar an, im ersten Quartal des Vorjahres lag der Betriebsverlust wegen Corona bei hohen 1,723 Milliarden US-Dollar.

Mit American Airlines und ihren Regionaltöchtern flogen im ersten Quartal 2023 insgesamt 48,232 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 12,9 Prozent. Das Angebot lag bei 65,006 Milliarden Sitzplatzmeilen, während die Nachfrage 52,014 Milliarden Sitzplatzmeilen erreichte. Die Auslastung lag bei 80 Prozent, 5,6 Prozentpunkte höher als im ersten Quartal 2022.