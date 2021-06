Das teuerste Flugzeug ist die zweistrahlige Boeing 777-9, der Käufer muss nach dem aktuellen Listenpreis für dieses Muster 442,2 Millionen US-Dollar hinblättern. Der viermotorige Jumbo Frachter Boeing 747-8 Freighter kostet mit 419,2 Millionen Dollar gut zwanzig Millionen weniger als das teuerste Muster. Bei den beliebten Boeing 777 Modellen liegt der Einstieg für die Boeing 777-200ER bei 306,6 Millionen US-Dollar, das teuerste Modell, die Boeing 777-300ER, kostet 375,5 Millionen US Dollar. Die neusten und teuersten Modelle dieser Baureihe befinden sich noch in der Flugerprobung.

Der günstigste Single Aisle Jet ist die Boeing 737-700, sie kostet nach der aktuellen Preisliste 89,1 Millionen US-Dollar. Die Boeing 737 MAX 10 ist mit 134,9 Millionen US-Dollar angeschrieben.

Bei den veröffentlichten Preisen handelt es sich um Richtpreise, diese zeigen auf, wie viel so ein Verkehrsflugzeug in etwa kosten wird. Ein Großkunde kriegt hier natürlich größere Preisnachlässe, in den meisten Fällen wird der Kunde auch direkt mit dem Triebwerkhersteller verhandeln und erhält hier zusätzliche Rabatte.

Die wirklich bezahlten Preise lassen sich nur aus den Geschäftsberichten der Fluggesellschaften oder der Finanzgesellschaften herausrechnen und dies ist in den meisten Fällen gar nicht so einfach. Am besten fahren die Erstkunden eines neu aufgelegten Flugzeugtyps, diese handeln sich damit aber auch erhebliche Auslieferungsrisiken ein.

Aktuelle Listenpreise Boeing