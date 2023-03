Airport Jobs am Flughafen Düsseldorf

An 40 Standorten in Düsseldorf und Duisburg hängen bereits Großflächenplakate mit dem Kampagnenmotiv. Auch auf Infoscreens am Flughafen, im Düsseldorfer Hauptbahnhof und in hochfrequentierten U-Bahnhöfen werden Stellensuchende auf Airport- Jobs und die gleichnamige Landingpage aufmerksam gemacht: dus.com/airportjobs. Hier sind die Stellenangebote des Flughafens und der Unternehmen am Airport kompakt und übersichtlich nach verschiedenen Bereichen zu finden. So gibt es für die Bodenverkehrsdienstleister AAS, Acciona und WISAG und einen eigenen Bereich mit Jobprofilen für Ramp Agents, Gepäck- und Flugzeugabfertiger sowie Informationen zu Einstiegsvoraussetzungen und Konditionen. Flankierend zu den Out-of-Home-Maßnahmen werden Social-Media-Anzeigen und Suchmaschinenwerbung geschaltet, die auf die Landingpage verlinken.

Das Kampagnenmotiv zeigt es bereits, und auf der Landingpage wird deutlich: Die Jobchancen sind vielfältig. Nicht nur in der Abfertigung wird Personal gesucht, sondern auch bei den Retailstores und Gastronomiebetrieben im Terminal und bei weiteren Unternehmen am Standort. Auch der Flughafen selbst sucht qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für viele Bereiche im Unternehmen.

Herzstück der Kampagne ist die Jobbörse am 11. März, 10:00 bis 17:00 Uhr, in der Station Airport, der Eventlocation des Flughafens. Der Airport lädt dazu gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Düsseldorf und in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf (IHK Düsseldorf) und der Bezirksregierung Düsseldorf alle Stellensuchenden ein.

Ob als Berufseinsteiger, Quereinsteiger oder mit Berufserfahrung – wer eine neue Stelle sucht, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit am 11. März finden. Denn die Bandbreite der Angebote ist groß. Insgesamt präsentieren sich über 20 Firmen mit eigenen Ständen, geben Einblicke in ihre Unternehmen und die zu besetzenden Positionen, bieten nützliche Tipps für die Bewerbung und stehen für Fragen und Austausch zur Verfügung. Die Teilnahme ist für Besucher kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Wer seine Bewerbungsmappe dabei hat, kann mit guten Chancen auf ein Angebot direkt auf der Jobbörse rechnen. Hilfreich sind folgende Unterlagen: Lebenslauf mit Abschlusszeugnissen, Führerschein, Polizeiliches Führungszeugnis, Meldeadressen der letzten Jahre. Die letztgenannten Dokumente sind für die so genannte Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) notwendig. Jeder, der im Sicherheitsbereich des Flughafens arbeiten möchte, benötigt diese Überprüfung durch die Bezirksregierung. Daher ist die Bezirksregierung auch mit einem eigenen Stand vertreten und informiert aus erster Hand über Art und Dauer der Überprüfung.

Auch die IHK und die Agentur für Arbeit stehen allen Interessierten mit nützlichen Informationen und Hilfestellungen zur Verfügung. Die Agentur für Arbeitet bietet zum Beispiel einen Bewerbungsmappen-Check und berät über die Möglichkeiten eines Quereinstiegs. Die IHK informiert unter anderem über die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen und Sachkundeprüfungen für das Bewachungs-und Sicherheitsgewerbe.

Unter den Ausstellern sind die drei Bodenabfertigungsdienstleister AAS, Acciona und WISAG sowie das im Auftrag der Bundespolizei für die Passagierkontrollen zuständige Unternehmen DSW.

Besucher, die mit dem Auto anreisen, können während der Veranstaltungsdauer kostenlos im Parkhaus P4 parken. Diese müssen zuvor online gebucht werden. Die Anbindung der Station Airport an den öffentlichen Nahverkehr ist sehr gut. Mehrere Regionalbahnen und Buslinien sowie die S-Bahnlinie S1 halten am Fernbahnhof Düsseldorf Flughafen. Von dort sind es nur wenige Schritte bis zum Veranstaltungsort auf der oberen Ebene E1 des Bahnhofs.

Flughafen Düsseldorf