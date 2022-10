Airbus will Inflationsbonus ausbezahlen

Airbus will seinen Angestellten in vier Staaten einen einmaligen Lohnzusatz von 1.500 Euro als Inflationsbonus ausbezahlen.

Damit die hohe Teuerung bei den Angestellten des europäischen Flugzeugproduzenten Airbus abgefedert werden kann, will Airbus eine einmalige Bonuszahlung an seine Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien leisten. Laut der Nachrichtenagentur AFP plant Airbus dabei eine Einmalzahlung von 1.500 Euro.

Der Bonus soll an den vier Hauptproduktionsstandorten von Airbus an alle Mitarbeiter auf Ende Jahr ausbezahlt werden. Dies teilte der Flugzeughersteller dem Personal in einem Schreiben mit. In den anderen Ländern, in denen Airbus tätig ist, sollen die Mitarbeiter ebenfalls eine Sonderzahlung erhalten. Diese Zahlung soll anteilig auf der Grundlage des örtlichen Grundgehalts berechnet werden.