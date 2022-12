Airbus verpasst Auslieferungsziel

Airbus wird in diesem Jahr das anvisierte Auslieferungsziel von 700 Maschinen nicht schaffen, dies teilte der europäische Flugzeugbauer am Dienstag mit.

In den ersten elf Monaten in diesem Jahr konnte Airbus insgesamt 565 Flugzeuge ausliefern. Der weltweit größte Flugzeugbauer setzte sich für das Jahr 2022 das ambitiöse Ziel, 700 Verkehrsflugzeuge ausliefern zu können. Diese Marke wird in diesem Jahr nun knapp verpasst, dies ist jedoch nicht weiter verwunderlich, da während der Coronakrise der Ausstoß drastisch gesenkt werden musste und nun die Zulieferer nicht mehr nachkamen, genügend Teile an Airbus zu liefern, damit die angepeilte Marke auch erreicht werden konnte. Bei den Gewinnzahlen wird Airbus seine Prognose jedoch nicht gegen unten anpassen, hier wird weiterhin mit einem EBIT-Gewinn von rund 5,5 Milliarden Euro gerechnet.