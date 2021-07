Airbus hat am 21. Juli 2021 die Auslieferung des ersten Airbus A350 aus dem Completion & Delivery Centre in Tianjin (C&DC) bekanntgegeben, der Airbus A350-900 ging an China Eastern Airlines.

China Eastern Airlines ist mit 349 Flugzeugen aus der A320-Familie, 55 aus der A330-Familie und neun A350 die größte Airbus-Betreiberin in Asien und weltweit die zweitgrösste. Airbus hat das Werk zur Fertigstellung von Großraumflugzeugen vom Typ A330 in Tianjin im Jahr 2017 in Betrieb genommen. In diesem C&DC Werk können nun auch beim Airbus A350 die Inneneinrichtungen montiert und die Maschinen lackiert werden. Neben diesen Komplettierungsarbeiten finden ab dem Werksflughafen Tianjin auch die Produktionstestflüge und alle Abnahmearbeiten durch die Kunden statt.