Airbus erhält Grossauftrag aus Indien

Die Erklärung umfasst unter anderem 140 A320neo und 70 A321neo Single-Aisle-Flugzeuge sowie 34 A350-1000 und sechs A350-900 Großraumflugzeuge. Mit dem Debüt des weltweit modernsten Langstreckenflugzeugs am indischen Markt beginnt eine neue Ära für das Land.

Mit dieser Entscheidung will die Fluggesellschaft ihre Flotte sowohl modernisieren als auch erweitern. So soll eine große Full-Service-Airline mit Premiumanspruch entstehen, die die wachsende Nachfrage nach Flugreisen in der Region abdeckt. Die Auslieferungen werden mit der A350-900 beginnen. Das erste Flugzeug soll Ende 2023 eintreffen.

„Airbus ist ein langjähriger Partner von Air India, und diesen neuen Flugzeugen kommt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Vihaan.AI zu, der breit angelegten Air-India-Strategie für Transformation und Wachstum“, sagte Campbell Wilson, CEO und Managing Director von Air India. „Ein zentrales Element dieser Transformation ist die entschiedene Erweiterung unseres Netzwerks auf nationaler und internationaler Ebene, während wir unser Produkt am Boden und an Bord an das Weltklasseniveau heranführen. Dieser Auftrag markiert den Beginn eines neuen Kapitels für Airbus und für Air India.“

„Dies ist ein historischer Augenblick für Airbus und für Air India. Indien steht am Beginn einer Revolution bei internationalen Flugreisen, und wir freuen uns sehr, dass wir durch unsere Partnerschaft mit der Tata Group und dank unserer Flugzeuge dieses neue Kapitel in der Vernetzung des Luftverkehrs des Landes mitgestalten können“, sagt Christian Scherer, Chief Commercial Officer von Airbus und Head of Airbus International. „Die einzigartige Leistungsfähigkeit der A350 wird das aufgestaute Potenzial des indischen Langstreckenmarktes erschließen. Die Technologie, die große Reichweite und der einzigartige Komfort werden neue Routen und Passagier-Erfahrungen bei verbesserter Wirtschaftlichkeit und mehr Nachhaltigkeit ermöglichen. Parallel zur A350 wird die A320-Familie als effizientes, vielseitiges Transportmittel den Flugverkehr in Indien weiter demokratisieren und dekarbonisieren – auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene.“

„Wir gratulieren Air India zu ihrer visionären Strategie, die auf die beiden Referenz-Flugzeugtypen in den jeweiligen Kategorien setzt“, so Christian Scherer. „Für uns ist es eine Ehre, dass diese Flugzeuge Grundpfeiler des Neustarts von Air India werden. Mit dieser Flotte wird sich die Fluggesellschaft weltweit die führende Position erobern, die ihr zusteht.“

Die indische Bevölkerung wächst weiter so stark, dass Indien im Laufe des kommenden Jahrzehnts zum bevölkerungsreichsten Land der Welt werden wird. Die indische Wirtschaft wird die stärkste Expansion aller G20-Länder verbuchen, und eine aufstrebende Mittelschicht wird mehr Geld für Flugreisen ausgeben. Das wird zu einer raschen Zunahme des Passagierverkehrs in Indien führen, auch in den Langstreckenmärkten USA, Europa und Asien-Pazifik, für deren Bedienung die A350 hervorragend geeignet ist.

Die A350 ist das weltweit modernste und effizienteste Großraumflugzeug in der Kategorie 300 bis 410 Sitzplätze. Das komplett neu entwickelte Design der A350 bietet modernste Technologien und Aerodynamik, die Effizienz und Komfort auf bisher unerreichtem Niveau ermöglichen. Triebwerke der neuen Generation und die Verwendung von Leichtbauwerkstoffen ermöglichen einen um 25 Prozent geringeren Treibstoffverbrauch gegenüber den Konkurrenzprodukten der vorherigen Generation und entsprechend niedrigere Betriebskosten und CO2-Emissionen.

Die Kabine mit Dreiklassenkonfiguration ist der leiseste Passagierraum unter allen Twin-Aisle-Jets und bietet den Fluggästen und der Besatzung modernste Bordprodukte für Langstreckenflüge mit bisher unerreichtem Komfort.:

Die A321neo hat den längsten Rumpf unter den Single-Aisle-Jets der erfolgreichen A320-Familie und bietet in einer typischen Zweiklassenkonfiguration bequem 180 bis 220, bei einer dichteren Anordnung sogar bis zu 244 Fluggästen Platz. Die A320neo, die typischerweise 140 bis 170 Reisende befördert und maximal 180 Passagiere aufnehmen kann, hat bereits Maßstäbe als bequemstes Flugzeug der Welt für Kurz- und Mittelstrecken gesetzt. Ihre Umweltperformance erlaubt eine Reduzierung von Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen um mindestens 20 Prozent sowie eine Verringerung der Lärmbelastung um 50 Prozent gegenüber Flugzeugen der Vorgängergeneration.

Airbus