Airbus Auslieferungen im September

Airbus hat im September insgesamt 42 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie ausgeliefert, die Auslieferungen unterteilen sich auf einen Airbus A319neo, dreiundzwanzig Airbus A320neo und achtzehn Airbus A321neo. Bei den Schmalrumpfflugzeugen verliessen auch vier A220-300 die Werkhallen von Airbus.

Bei den Großraumflugzeugen hat Airbus zwei A330-800 an Kuwait Airways, zwei A330-900 an Delta Air Lines und einen A330-900 an Air Lease Corporation übergeben. Zwei A350-900 gingen an Iberia und einer an Air France. Ein Airbus A350-1000 wurde im September an Cathay Pacific übergeben.

Im September 2022 kamen bei Airbus dreizehn neue Aufträge dazu.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Airbus insgesamt 437 Verkehrsflugzeuge an 66 Kunden übergeben.