Der europäische Flugzeugbauer Airbus konnte im März 2022 insgesamt 63 Verkehrsflugzeuge an 38 Kunden übergeben.

Airbus konnte im März insgesamt 49 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf zweiundzwanzig A320neo und siebenundzwanzig A321neo. Bei der A220 Familie konnte Airbus zwei Maschinen vom Typ A220-100 und drei A220-300 ausliefern. Bei den Großraumflugzeugen hat Airbus einen A330-200, zwei A330-900, vier A350-900 und zwei A350-1000 ausgeliefert.

Im März 2022 kamen bei Airbus Neuaufträge für 104 Maschinen neu dazu.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte Airbus insgesamt 140 Verkehrsflugzeuge an 48 Kunden übergeben. Zwei A350-900 konnten nicht wie geplant an Aeroflot übergeben werden, diese schmälerten die Auslieferung von 142 auf 140 Einheiten.