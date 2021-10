Die japanische Luftfahrtbehörde hat das Doppelrating Airbus A320 und Airbus A380 freigegeben, in Zukunft dürfen ANA Piloten den Airbus A320 und den Airbus A380 fliegen.

Zum ersten Mal hat eine Luftfahrtbehörde die Zulassung erteilt, dass Piloten mit einem Airbus A320 Type Rating nach einer gründlichen Weiterbildung auch den Airbus A380 fliegen dürfen. Piloten von All Nippon Airways dürfen in Zukunft also Jets aus der Airbus A320 Familie und den Airbus A380 unter einem gemeinsamen Type Rating fliegen. Dieser betrieb nennt man Mixed Fleet Flying.